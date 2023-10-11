300 тисяч військових. У НАТО озвучили втрати армії РФ в Україні

300 000 російських солдатів і найманців загинули з моменту вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Більша частина втрат росіян припадає на період після грудня 2022 року.
У НАТО озвучили цифру загиблих на війні російских військових
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 300 тисяч солдатів і найманців.
Про це заявив високопосадовець НАТО на полях зустрічі міністрів оборони країн Альянсу
За словами посадовця, більша частина втрат росіян припадає на період після грудня 2022 року. Він зазначив, що РФ втратила 1800 офіцерів у війні.
Він наголосив, що українські військові втрати значно менші, ніж російські.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу 10 жовтня 2023 року знищили 820 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків ‒ 4863 (+34) од,
бойових броньованих машин ‒ 9220 (+91) од,
артилерійських систем – 6731 (+18) од,
РСЗВ – 809 (+1) од,
засоби ППО ‒ 545 (+1) од,
літаків – 316 (+1) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
крилаті ракети ‒ 1530 (+0),
кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20) од,
спеціальна техніка ‒ 965 (+4).
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