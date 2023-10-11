300 тисяч військових. У НАТО озвучили втрати армії РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

300 тисяч військових. У НАТО озвучили втрати армії РФ в Україні

Втрати РФ в Україні
Джерело:  Європейська правда

300 000 російських солдатів і найманців загинули з моменту вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Більша частина втрат росіян припадає на період після грудня 2022 року.

У НАТО озвучили цифру загиблих на війні російских військових

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 300 тисяч солдатів і найманців.

Про це заявив високопосадовець НАТО на полях зустрічі міністрів оборони країн Альянсу

Щодо втрат, то росіяни несуть значні втрати, і ми це знаємо. Ми точно знаємо, що росіяни несуть значно більше втрат, ніж українці. Тож ми вважаємо, що наближаємося до цифри близько 300 000 російських солдатів і найманців, які загинули з моменту вторгнення у лютому 2022 року.

За словами посадовця, більша частина втрат росіян припадає на період після грудня 2022 року. Він зазначив, що РФ втратила 1800 офіцерів у війні.

В тому числі 11 генералів, а також офіцери середньої і молодшої ланки зазнали нищівних втрат. Втрати, схоже, дещо зменшилися з квітня, після того, як росіяни відмовилися від зимового способу наступу.

Він наголосив, що українські військові втрати значно менші, ніж російські.

І я знаю, що країни-члени Альянсу продовжують тренувати українські війська для того, щоб вони могли якнайшвидше вступити в бій і спробувати розв'язати ті проблеми, які викликають занепокоєння.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу 10 жовтня 2023 року знищили 820 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків ‒ 4863 (+34) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 9220 (+91) од,

  • артилерійських систем – 6731 (+18) од,

  • РСЗВ – 809 (+1) од,

  • засоби ППО ‒ 545 (+1) од,

  • літаків – 316 (+1) од,

  • гелікоптерів – 316 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),

  • крилаті ракети ‒ 1530 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

  • підводні човни – 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20) од,

  • спеціальна техніка ‒ 965 (+4).

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