300 тысяч военных. В НАТО озвучили потери армии РФ в Украине

300 000 российских солдат и наемников погибли с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года. Большая часть потерь россиян приходится на период после декабря 2022 года.

В НАТО озвучили цифру погибших на войне российских военных

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 300 тысяч солдат и наемников.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны стран Альянса.

Что касается потерь, то россияне несут значительные потери, и мы это знаем. Мы точно знаем, что россияне несут гораздо больше потерь, чем украинцы. Мы считаем, что приближаемся к цифре около 300 000 российских солдат и наемников, погибших с момента вторжения в феврале 2022 года. Поделиться

По словам чиновника, большая часть потерь россиян приходится на период после декабря 2022 года. Он отметил, что РФ лишилась 1800 офицеров в войне.

В том числе 11 генералов, а также офицеры среднего и младшего звена понесли сокрушительные потери. Потери, похоже, несколько снизились с апреля, после того, как россияне отказались от зимнего способа наступления. Поделиться

Он подчеркнул, что украинские военные потери значительно меньше, чем российские.

И я знаю, что страны-члены Альянса продолжают тренировать украинские войска для того, чтобы они могли как можно быстрее вступить в бой и попытаться решить проблемы, которые вызывают беспокойство. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 10 октября 2023 уничтожили 820 российских захватчиков, а по технике уничтожено: