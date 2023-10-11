300 тысяч военных. В НАТО озвучили потери армии РФ в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

300 тысяч военных. В НАТО озвучили потери армии РФ в Украине

Потери армии РФ в Украине
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Источник:  Европейская правда

300 000 российских солдат и наемников погибли с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года. Большая часть потерь россиян приходится на период после декабря 2022 года.

В НАТО озвучили цифру погибших на войне российских военных

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 300 тысяч солдат и наемников.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны стран Альянса.

Что касается потерь, то россияне несут значительные потери, и мы это знаем. Мы точно знаем, что россияне несут гораздо больше потерь, чем украинцы. Мы считаем, что приближаемся к цифре около 300 000 российских солдат и наемников, погибших с момента вторжения в феврале 2022 года.

По словам чиновника, большая часть потерь россиян приходится на период после декабря 2022 года. Он отметил, что РФ лишилась 1800 офицеров в войне.

В том числе 11 генералов, а также офицеры среднего и младшего звена понесли сокрушительные потери. Потери, похоже, несколько снизились с апреля, после того, как россияне отказались от зимнего способа наступления.

Он подчеркнул, что украинские военные потери значительно меньше, чем российские.

И я знаю, что страны-члены Альянса продолжают тренировать украинские войска для того, чтобы они могли как можно быстрее вступить в бой и попытаться решить проблемы, которые вызывают беспокойство.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 10 октября 2023 уничтожили 820 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков ‒ 4863 (+34) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 9220 (+91) ед,

  • артиллерийских систем – 6731 (+18) ед,

  • РСЗО – 809 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 545 (+1) ед,

  • самолетов – 316 (+1) ед,

  • вертолетов – 316 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19),

  • крылатые ракеты ‒ 1530 (+0),

  • корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

  • подлодки – 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 9145 (+20) ед,

  • специальная техника – 965 (+4).

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