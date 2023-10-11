300 тысяч военных. В НАТО озвучили потери армии РФ в Украине

300 000 российских солдат и наемников погибли с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года. Большая часть потерь россиян приходится на период после декабря 2022 года.
В НАТО озвучили цифру погибших на войне российских военных
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 300 тысяч солдат и наемников.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны стран Альянса.
По словам чиновника, большая часть потерь россиян приходится на период после декабря 2022 года. Он отметил, что РФ лишилась 1800 офицеров в войне.
Он подчеркнул, что украинские военные потери значительно меньше, чем российские.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 10 октября 2023 уничтожили 820 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков ‒ 4863 (+34) ед,
боевых бронированных машин ‒ 9220 (+91) ед,
артиллерийских систем – 6731 (+18) ед,
РСЗО – 809 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 545 (+1) ед,
самолетов – 316 (+1) ед,
вертолетов – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19),
крылатые ракеты ‒ 1530 (+0),
корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,
подлодки – 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9145 (+20) ед,
специальная техника – 965 (+4).
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