Білецький вказав на нову перевагу ЗСУ біля Бахмута

Сили росіян біля Бахмута поступово слабшають

За словами командира Третьої штурмової бригади та засновника "Азову" Андрія Білецького, станом на сьогодні бійці ЗСУ знаходяться в зручній оборонній позиції на півдні Бахмута для ефективного відбиття будь-яких атак російських загарбників.

Журналісти також поцікавилися у Білецького, чи погіршилася логістика армії РФ після втрати Андріївки, де російські окупанти, до прикладу, не змогли втримати контроль над залізничною колією.

Я б сказав так: не логістика погіршилася – у них на півдні Бахмута повністю втрачені будь-які можливості для контрнаступу. Поки що. Тепер ми знаходимося в зручній оборонній позиції, ми контролюємо залізничну колію, ми там стоїмо і маємо можливості спокійно відбивати будь-які атаки, - пояснив командир Третьої штурмової бригади. Поширити

За словами Андрія Білецького, повторення сценарію з походом, умовно кажучи, на Костянтинівку – Дружківку в найближчій конфігурації є неможливим.

Як змінювалася тактика і стратегія росіян на Бахмутському напрямку

Засновник “Азов” Звертає увагу на те, що тактика росіян має два види: тактика вагнерів і тактика регулярних частин.

Вагнерівський наступ базував на двох найважливіших складових: зеки і дисципліна, яка досягалася розстрілом.

У нас були десятки полонених, в тому числі і велика кількість вагнерів. Не було жодного, який не був присутній особисто при розстрілі якогось умовного дезертира, який відмовлявся йти в атаку. Поширити

Білецький також закликає не забувати про т, що у "Вагнера" не було якісної підтримки бронетехніки.

У них були проблеми з артилерією, її не було багато, вона була більш ніж співмірна з нашою.