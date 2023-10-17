Білецький вказав на нову перевагу ЗСУ біля Бахмута

На півдні Бахмута армія Російської Федерації остаточно втратила можливості для контрнаступу.
Сили росіян біля Бахмута поступово слабшають
За словами командира Третьої штурмової бригади та засновника "Азову" Андрія Білецького, станом на сьогодні бійці ЗСУ знаходяться в зручній оборонній позиції на півдні Бахмута для ефективного відбиття будь-яких атак російських загарбників.
Журналісти також поцікавилися у Білецького, чи погіршилася логістика армії РФ після втрати Андріївки, де російські окупанти, до прикладу, не змогли втримати контроль над залізничною колією.
За словами Андрія Білецького, повторення сценарію з походом, умовно кажучи, на Костянтинівку – Дружківку в найближчій конфігурації є неможливим.
Як змінювалася тактика і стратегія росіян на Бахмутському напрямку
Засновник “Азов” Звертає увагу на те, що тактика росіян має два види: тактика вагнерів і тактика регулярних частин.
Вагнерівський наступ базував на двох найважливіших складових: зеки і дисципліна, яка досягалася розстрілом.
Білецький також закликає не забувати про т, що у "Вагнера" не було якісної підтримки бронетехніки.
У них були проблеми з артилерією, її не було багато, вона була більш ніж співмірна з нашою.
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