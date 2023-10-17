В ВСУ озвучили масштабные потери армии РФ после ударов по вражеским аэродромам

В ночь на 17 октября бойцы ВСУ ударили по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Уже известно о масштабных потерях врага.

Удары ВСУ по аэродромам армии РФ: что известно

Как оказалось, новая успешная операция наших воинов получила название "DRAGONFLY".

Она заключалась в поражении аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов, - сказано в сообщении. Поделиться

После этого бойцы ВСУ решили проверить полученные данные и получили подтверждение.

Координаты и данные сразу передали для поражения подразделениям Сил обороны.

В результате мощных ударов украинской армии в ночь с 16 на 17 октября российские захватчики понесли масштабные потери.

По последним данным, в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций

специальная техника, которая находилась на аэродромах

пусковая установка ПВО

склад боеприпасов

повреждены взлетные полосы аэродромов.

Кроме того, сообщается, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске происходила до 11:00.

Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов, - подтверждают Силы Специальных Операций ВС Украины. Поделиться

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України нанесли удар по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромі поблизу окупованого Бердянська. pic.twitter.com/UrsPP3UmYf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2023

В ПС объяснили важность ударов ВСУ по российским аэродромам

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удары по вражеским аэродромам крайне важны для защиты нашей страны, поскольку там базируются вертолеты, которые работают близко к линии фронта, и могут поражать военную технику украинских воинов.