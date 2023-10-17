У ЗСУ озвучили масштабні втрати армії РФ після ударів по ворожим аеродромам

У ніч на 17 жовтня бійці ЗСУ вдарили по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. Уже відомо про масштабні втрати ворога.

Удари ЗСУ по аеродромах армії РФ: що відомо

Як виявилося, нова успішна операція наших воїнів отримала назву “DRAGONFLY”.

Вона полягала в ураженні аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів, - йдеться в повідомленні. Поширити

Після цього бійці ЗСУ вирішили перевірити отримані дані та отримали підтвердження.

Координати та необхідні дані одразу передали для ураження підрозділам Сил оборони.

Внаслідок потужних ударів української армії в ніч з 16 на 17 жовтня російські загарбники зазнали масштабних втрат.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах

пускова установка ППО

склад боєприпасів

пошкоджено злітні смуги аеродромів

Окрім того, наголошується, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську відбувалася аж до 11:00.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів, - підтверджують Сили Спеціальних Операцій ЗС України. Поширити

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України нанесли удар по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромі поблизу окупованого Бердянська. pic.twitter.com/UrsPP3UmYf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2023

У ПС пояснили важливість удару ЗСУ по російських аеродромах

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, удари по ворожих аеродромах вкрай важливі для захисту нашої країни, оскільки там базуються вертольоти, які працюють близько до лінії фронту, і можуть вражати військову техніку українських воїнів.