За словами людей, знайомих із ситуацією, невелику кількість ракет останніми днями було таємно відправлено в Україну.
ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по армії РФ
ЗСУ 17 жовтня вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За словами людей, знайомих із ситуацією, невелику кількість ракет останніми днями було таємно відправлено в Україну.
Зазначається, що вони підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.
Журналісти уточнюють, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).
Нічні удари по аеродромах Луганська та Бердянська
Раніше у СтратКом ЗСУ повідомили про завдання Силами оборони серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську цієї ночі.
Тим часом у Повітряних силах заявили, що росіяни намагаються тримати гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах ближче до лінії фронту для своїх атак, тому ураження ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе.
Пізніше Сили спеціальних операцій повідомили, що внаслідок спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських вертольотів, установку ППО, склад боєприпасів і багато іншого озброєння.
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
пускова установка ППО
склад боєприпасів
пошкоджено злітні смуги аеродромів
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