ЗСУ оприлюднили ефектне відео знищення техніки армії РФ в районі Авдіївки

Що відомо про ситуацію в районі Авдїівки

За інформацією Страткому ЗСУ, злочинна армія РФ не припиняє спроби атакувати в районі Авдіївки, однак українські військові відбивають всі ворожі атаки і завдають окупантам численних втрат.

Так, бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького знищили цілу колону ворожої військової техніки та особового складу, яка намагалась вести наступ в районі Авдіївки.

Варто зауважити, що останнім часом РФ невпинно атакує Авдіївку та околиці.

Що відомо про плани армії щодо Авдіївки

За словами військового експерта Олександра Коваленка, протягом жовтня російські військові злочинці вдались до найбільш запеклих спроб загострити ситуацію в районі Авдіївки.

Однак, як зазначає аналітик, захоплення Авдіївки не має для армії РФ жодного стратегічного або тактичного значення.

Коваленко зазначив, що спробами захоплення Авдіївки Кремль намагається продемонструвати, що нібито має здатність вести наступ та захоплювати українські території.

Сенсу (я не кажу про стратегічний характер, навіть тактичного рівня) у захопленні Авдіївки зараз немає. Витрачати таку кількість ресурсу… Основним ударним елементом були підрозділи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР". Були приєднані ще й підрозділи 20-ї та 150 мотострілецьких дивізій зі складу 8-ої загальновійськової армії. І вони витратили в першому ешелоні цей ресурс, він був нівельований. Вони зараз вже з групи військ "Центр", це Луганська область, перетягнули під Авдіївку 21-у МСБР зі складу 2-ї загальновійськової армії, тому що ресурсу не вистачає, - пояснює експерт. Поширити

За його словами, окупанти можуть мати на меті захопити стратегічно важливі висоти в районі Авдіївки та позбавленні українських військових доступу до залізничих логістичних вузлів.

А який результат цього наступу? Які були плани в них? По-перше, біля Авдіївки знаходиться дуже важливий Авдіївський терикон, найвище місце взагалі в цій локації. Він був потрібен. Крім цього, через Авдіївку йде залізниця, саме її мали перерізати [росіяни] 10 жовтня, і вийти через Авдіївку на Степове. Основна логістична артерія – траса 0542, принаймні за Степового та з Тоненького, повинна була б опинитися під вогневим контролем. А після цього під тиском наступу, що продовжується, другим ешелоном, який би йшов за першим, її б перерізали фізично. Але цього не вдалося реалізувати, жодної з цих бойових задач, - підкреслює Коваленко. Поширити

На його думку, окупанти ведуть наступ на Авдіївку аби змусити ЗСУ перекинути додаткові сили з інших напрямків, де наразі триває контрнаступ.