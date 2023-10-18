ЗСУ оприлюднили ефектне відео знищення техніки армії РФ в районі Авдіївки

Українські військові відбивають атаки злочинної армії в районі Авдіївки на Донеччині та ефектно знищують ворожу техніку та особовий склад.
Що відомо про ситуацію в районі Авдїівки
За інформацією Страткому ЗСУ, злочинна армія РФ не припиняє спроби атакувати в районі Авдіївки, однак українські військові відбивають всі ворожі атаки і завдають окупантам численних втрат.
Так, бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького знищили цілу колону ворожої військової техніки та особового складу, яка намагалась вести наступ в районі Авдіївки.
Варто зауважити, що останнім часом РФ невпинно атакує Авдіївку та околиці.
Що відомо про плани армії щодо Авдіївки
За словами військового експерта Олександра Коваленка, протягом жовтня російські військові злочинці вдались до найбільш запеклих спроб загострити ситуацію в районі Авдіївки.
Однак, як зазначає аналітик, захоплення Авдіївки не має для армії РФ жодного стратегічного або тактичного значення.
Коваленко зазначив, що спробами захоплення Авдіївки Кремль намагається продемонструвати, що нібито має здатність вести наступ та захоплювати українські території.
За його словами, окупанти можуть мати на меті захопити стратегічно важливі висоти в районі Авдіївки та позбавленні українських військових доступу до залізничих логістичних вузлів.
На його думку, окупанти ведуть наступ на Авдіївку аби змусити ЗСУ перекинути додаткові сили з інших напрямків, де наразі триває контрнаступ.
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