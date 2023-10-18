ЗСУ мають частковий успіх південніше Роботиного в Запорізький області — зведення Генштабу

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 620 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків ‒ 4981 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 9420 (+15) од,

артилерійських систем – 6944 (+8) од,

РСЗВ – 814 (+0) од,

засоби ППО ‒ 547 (+0) од,

літаків – 319 (+1) од,

гелікоптерів – 323 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),

крилаті ракети ‒ 1534 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9303 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 982 (+0).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Тут захисники відбили 5 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку росіяни наступальних дій не вели.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилам противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб росіян.