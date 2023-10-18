ВСУ имеют частичный успех южнее Роботиного в Запорожской области — сводка Генштаба.
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ имеют частичный успех южнее Роботиного в Запорожской области — сводка Генштаба.

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и имеют частичные успехи южнее Роботиного Запорожской области.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 620 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков ‒ 4981 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 9420 (+15) ед,

  • артиллерийских систем – 6944 (+8) ед,

  • РСЗО – 814 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 547 (+0) ед,

  • самолетов – 319 (+1) ед,

  • вертолетов – 323 (+6) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),

  • крылатые ракеты ‒ 1534 (+1),

  • корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

  • подлодки – 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 9303 (+10) ед,

  • специальная техника – 982 (+0).

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Здесь защитники отразили 5 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Роботиного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении , имеют частичный успех южнее Роботиного Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак у Надежды Луганской области.

На лиманском направлении россияне наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях кафиры сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и артиллерийское средство россиян.

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