Зеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS против армии РФ

Украинские военные уже используют ракеты ATACMS

Использование ракет ATACMS ВСУ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Глава государства поблагодарил всех союзников Украины за помощь и отметил, что сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам Америки.

Наши договоренности с президентом Байденом (президентом США Джо Байденом – ред.) выполняются. Выполняются очень точно – ATACMS себя показали, – добавил Зеленский. Поделиться

Ночные удары по аэродромам Луганска и Бердянска

ВСУ 17 октября ударили ракетами ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.

Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в Луганске и Бердянске очень важно.

Позже Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое вооружение.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено: