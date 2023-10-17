Зеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS против армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS против армии РФ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Украинские военные 17 октября ударили ракетами ATACMS по российским войскам.

Украинские военные уже используют ракеты ATACMS

Использование ракет ATACMS ВСУ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Глава государства поблагодарил всех союзников Украины за помощь и отметил, что сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам Америки.

Наши договоренности с президентом Байденом (президентом США Джо Байденом – ред.) выполняются. Выполняются очень точно – ATACMS себя показали, – добавил Зеленский.

Ночные удары по аэродромам Луганска и Бердянска

ВСУ 17 октября ударили ракетами ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.

Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в Луганске и Бердянске очень важно.

Позже Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое вооружение.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

  • девять вертолетов разных модификаций

  • специальная техника, которая находилась на аэродромах

  • пусковая установка ПВО

  • склад боеприпасов

  • повреждены взлетные полосы аэродромов

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