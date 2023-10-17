Зеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS против армии РФ

Украинские военные 17 октября ударили ракетами ATACMS по российским войскам.
Украинские военные уже используют ракеты ATACMS
Использование ракет ATACMS ВСУ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Глава государства поблагодарил всех союзников Украины за помощь и отметил, что сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам Америки.
Ночные удары по аэродромам Луганска и Бердянска
ВСУ 17 октября ударили ракетами ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.
Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.
Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в Луганске и Бердянске очень важно.
Позже Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое вооружение.
По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:
девять вертолетов разных модификаций
специальная техника, которая находилась на аэродромах
пусковая установка ПВО
склад боеприпасов
повреждены взлетные полосы аэродромов
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