Зеленський підтвердив використання ЗСУ ракет ATACMS проти армії РФ

Українські військові вже використовують ракети ATACMS

Використання ракет ATACMS ЗСУ підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам Америки.

Наші домовленості з президентом Байденом (президентом США Джо Байденом - ред.) виконуються. Виконуються дуже влучно - ATACMS себе показали, - додав Зеленський. Поширити

Нічні удари по аеродромах Луганська та Бердянська

ЗСУ 17 жовтня вдарили ракетами ATACMS по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні.

Тим часом у Повітряних силах заявили, що росіяни намагаються тримати гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах ближче до лінії фронту для своїх атак, тому ураження ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе.

Пізніше Сили спеціальних операцій повідомили, що внаслідок спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських вертольотів, установку ППО, склад боєприпасів і багато іншого озброєння.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено: