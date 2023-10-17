Зеленський підтвердив використання ЗСУ ракет ATACMS проти армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський підтвердив використання ЗСУ ракет ATACMS проти армії РФ

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Українські військові 17 жовтня вдарили ракетами ATACMS по російських військах.

Українські військові вже використовують ракети ATACMS

Використання ракет ATACMS ЗСУ підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам Америки.

Наші домовленості з президентом Байденом (президентом США Джо Байденом - ред.) виконуються. Виконуються дуже влучно - ATACMS себе показали, - додав Зеленський.

Нічні удари по аеродромах Луганська та Бердянська

ЗСУ 17 жовтня вдарили ракетами ATACMS по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні.

Тим часом у Повітряних силах заявили, що росіяни намагаються тримати гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах ближче до лінії фронту для своїх атак, тому ураження ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе.

Пізніше Сили спеціальних операцій повідомили, що внаслідок спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських вертольотів, установку ППО, склад боєприпасів і багато іншого озброєння.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій

  • спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах

  • пускова установка ППО

  • склад боєприпасів

  • пошкоджено злітні смуги аеродромів

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