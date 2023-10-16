ВСУ отразили 16 атак армии РФ и продолжают наступление в направлении Мелитополя и Бахмута - возведение Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили 16 атак преступной армии РФ в районе Марьинки Донецкой области и продолжают контрнаступление в направлении Мелитополя и Бахмута.

Что известно о потерях армии РФ и атаках по Украине

В Генштабе отмечают, что в течение суток украинские военные в 53 случае вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство противника.

ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута на Донетчине.

Украинские военные наносят российским оккупантам многочисленные потери и истощают врага вдоль всей линии фронта.

Между тем, за сутки военные преступники армии РФ нанесли 5 ракетных ударов по Украине управляемыми ракетами Х-59, баллистической ракетой "Искандер-М" и 12 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ПВО уничтожили две ракеты Х-59 и 11 БпЛА типа Shahed.

Всего враг нанес 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на разных участках фронта