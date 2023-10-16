ВСУ отразили 16 атак армии РФ и продолжают наступление в направлении Мелитополя и Бахмута - возведение Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 16 атак армии РФ и продолжают наступление в направлении Мелитополя и Бахмута - возведение Генштаба

Генштаб ВСУ
Артиллеристы ВСУ
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Украинские военные в течение суток отразили 16 атак преступной армии РФ в районе Марьинки Донецкой области и продолжают контрнаступление в направлении Мелитополя и Бахмута.

Что известно о потерях армии РФ и атаках по Украине

В Генштабе отмечают, что в течение суток украинские военные в 53 случае вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство противника.

ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута на Донетчине.

Украинские военные наносят российским оккупантам многочисленные потери и истощают врага вдоль всей линии фронта.

Между тем, за сутки военные преступники армии РФ нанесли 5 ракетных ударов по Украине управляемыми ракетами Х-59, баллистической ракетой "Искандер-М" и 12 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ПВО уничтожили две ракеты Х-59 и 11 БпЛА типа Shahed.

Всего враг нанес 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на разных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Бучков Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Будо-Воробьевская Черниговской области; Сосновка, Турья Сумской области; Уды, Ветеринарное, Гатище, Нескучное Харьковской области.

  • На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области и еще 4 атаки возле Стельмаховки и Надежды Луганской области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Берестово, Синьковка, Крахмальное Харьковской области.

  • На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и населенных пунктов Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населённых пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 7 атак противника. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

  • На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 16 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Александрополя Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

  • На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

  • В Запорожском направлении украинские защитники отбили все атаки врага юго-западнее Новоданиловки Запорожской области. Также противник пытался восстановить утраченное положение западнее Роботиного и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

  • На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Ивановка Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновке Херсонской области, Очаков Николаевской области.

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