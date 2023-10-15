Это мультидоменное контрнаступление. Ходжес раскрыл новый утонченный план ВСУ

Один из самых известных в Украине отставных генералов США Бен Ходжес обращает внимание на то, что большинство людей не понимают уникальности ситуации, в которой оказались ВСУ во время войны с армией РФ.
Ходжес объяснил, в чем заключается особенность контрнаступления ВСУ
По убеждению американского генерала в отставке, Украина обязательно победит Россию в этой войне - других вариантов развития событий быть не может.
Однако, что важно понимать, это не буду происходить так быстро, как всем хотелось.
Бен Ходжес обращает внимание на то, что многие неправильно понимают суть контрнаступления.
Бен Ходжес призывает проанализировать, как ВСУ атакуют Крым. Как известно, эта операция длится уже месяц.
Что важно понимать, ее элементы не являлись стечением обстоятельств.
Почему многие страны верят в то, что РФ невозможно победить
Американский генерал в отставке отмечает, что многие мировые лидеры до сих пор считают Россию слишком большой страной, у которой есть очень много техники и человеческого ресурса.
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