Это мультидоменное контрнаступление. Ходжес раскрыл новый утонченный план ВСУ

Один из самых известных в Украине отставных генералов США Бен Ходжес обращает внимание на то, что большинство людей не понимают уникальности ситуации, в которой оказались ВСУ во время войны с армией РФ.

Ходжес объяснил, в чем заключается особенность контрнаступления ВСУ

По убеждению американского генерала в отставке, Украина обязательно победит Россию в этой войне - других вариантов развития событий быть не может.

Однако, что важно понимать, это не буду происходить так быстро, как всем хотелось.

Бен Ходжес обращает внимание на то, что многие неправильно понимают суть контрнаступления.

Война – это не только происходящее на земле, контрнаступление – не только преодоление минных полей. Сейчас идет сложное контрнаступление, которое НАТО называет "мультидоменным". Украина наступает одновременно в воздухе, на суше, на море, в киберпространстве, в информационной сфере, во время операций спецназовцев. Все это делается взаимосвязано, и украинский Генштаб здесь дает фору российскому, – подчеркнул эксперт. Поделиться

Бен Ходжес призывает проанализировать, как ВСУ атакуют Крым. Как известно, эта операция длится уже месяц.

Что важно понимать, ее элементы не являлись стечением обстоятельств.

Был воплощен изящный план. Сначала – вывести из строя радары, затем – удар по логистике, и дальше – уничтоженный штаб Черноморского флота. А вместе это складывается в единый план, цель которого – сделать Крым непригодным для размещения российских сил. И это – ключ к вашей победе, – объясняет Бен Ходжес. Поделиться

Почему многие страны верят в то, что РФ невозможно победить

Американский генерал в отставке отмечает, что многие мировые лидеры до сих пор считают Россию слишком большой страной, у которой есть очень много техники и человеческого ресурса.