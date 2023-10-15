Це мультидоменний контрнаступ. Ходжес розкрив новий витончений план ЗСУ

Один з найвідоміших в Україні відставних генералів США Бен Ходжес звертає увагу на те, що більшість людей не розуміють унікальності ситуації, в якій опинилися ЗСУ під час війни з армією РФ.
Ходжес пояснив, у чому полягає особливість контрнаступу ЗСУ
На переконання американського генерала у відставці, Україна обов’язково переможе Росію у цій війні - інших варіантів розвитку подій бути не може.
Однак, що важливо розуміти, це не буду відбуватися так швидко, як усім хотілося.
Бен Ходжес звертає увагу на те, що багато хто неправильно розуміє суть контрнаступу.
Бен Ходжес закликає проаналізувати, як ЗСУ атакують Крим. Як відомо, ця операція триває вже місяць.
Що важливо розуміти, її елементи не були збігом обставин.
Чому багато країн вірять в те, що РФ неможливо перемогти
Американський генерал у відставці зазначає, що чимало світових лідерів досі вважають Росію занадто великою країною, яка має дуже багато техніки та людського ресурсу.
Хоча для мене очевидно, що Україна переможе Росію. Ми знаємо з історії, що війна – це випробування волі й випробування логістики. І я бачу, що все розвивається позитивно для України, та не бачу жодних позитивних варіантів для Росії на горизонті, - підсумував Бен Ходжес.
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