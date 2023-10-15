Це мультидоменний контрнаступ. Ходжес розкрив новий витончений план ЗСУ

Один з найвідоміших в Україні відставних генералів США Бен Ходжес звертає увагу на те, що більшість людей не розуміють унікальності ситуації, в якій опинилися ЗСУ під час війни з армією РФ.

Ходжес пояснив, у чому полягає особливість контрнаступу ЗСУ

На переконання американського генерала у відставці, Україна обов’язково переможе Росію у цій війні - інших варіантів розвитку подій бути не може.

Однак, що важливо розуміти, це не буду відбуватися так швидко, як усім хотілося.

Бен Ходжес звертає увагу на те, що багато хто неправильно розуміє суть контрнаступу.

Війна – це не тільки те, що відбувається на землі, контрнаступ – не тільки долання мінних полів. Зараз триває складний контрнаступ, який НАТО називає "мультидоменним". Україна наступає одночасно у повітрі, на суші, на морі, у кіберпросторі, в інформаційній сфері, під час операцій спецпризначенців. Усе це робиться взаємопов’язано, і український генштаб тут дає фору російському, - наголосив експерт. Поширити

Бен Ходжес закликає проаналізувати, як ЗСУ атакують Крим. Як відомо, ця операція триває вже місяць.

Що важливо розуміти, її елементи не були збігом обставин.

Був втілений витончений план. Спершу – вивести з ладу радари, потім – удар по логістиці, і далі – знищений штаб Чорноморського флоту.А разом це складається в єдиний план, мета якого – зробити Крим непридатним для розміщення російських сил. І це – ключ до вашої перемоги, - пояснює Бен Ходжес. Поширити

Чому багато країн вірять в те, що РФ неможливо перемогти

Американський генерал у відставці зазначає, що чимало світових лідерів досі вважають Росію занадто великою країною, яка має дуже багато техніки та людського ресурсу.

Хоча для мене очевидно, що Україна переможе Росію. Ми знаємо з історії, що війна – це випробування волі й випробування логістики. І я бачу, що все розвивається позитивно для України, та не бачу жодних позитивних варіантів для Росії на горизонті, - підсумував Бен Ходжес.