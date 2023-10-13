Війна в Ізраїлі не завадить допомозі Україні — Столтенберг

Західні партнери не припинять військової допомоги Україні на тлі розв'язаної терористами ХАМАС війни проти Ізраїля.
Чи вплине війна в Ізраїлі на військову допомогу Україні
За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс і надалі надаватиме допомогу Україні, незважаючи на розв’язані терористами палестинського угруповання ХАМАС бойові дії проти Ізраїлю.
Столтенберг зазначив, що президент Володимир Зеленський брав участь у останній зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”.
Столтенберг зазначив, що Альянс підтверджує це не лише на словах, а й на ділі.
США також залишаються зосередженими на допомозі Україні
Глава Держдепу США Ентоні Блінкен у телефонній розмові із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою підтвердив, що Вашингтон залишається орієнтованим на надання допомоги Україні.
За його словами, обидва посадовці засудили напад ХАМАС на Ізраїль, обговорили динаміку конфлікту та наслідки для глобальної безпеки.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-