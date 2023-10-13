Війна в Ізраїлі не завадить допомозі Україні — Столтенберг
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Війна в Ізраїлі не завадить допомозі Україні — Столтенберг

Єнс Столтенберг
Джерело:  DW

Західні партнери не припинять військової допомоги Україні на тлі розв'язаної терористами ХАМАС війни проти Ізраїля. 

Чи вплине війна в Ізраїлі на військову допомогу Україні

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс і надалі надаватиме допомогу Україні, незважаючи на розв’язані терористами палестинського угруповання ХАМАС бойові дії проти Ізраїлю.

Столтенберг зазначив, що президент Володимир Зеленський брав участь у останній зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”.

І країни НАТО рішуче заявили, що так, ми стурбовані і, звичайно, вражені жорстокістю терористичної атаки на Ізраїль минулими вихідними. Але це не підірве нашої здібності, нашої готовності, нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну, - зазначає генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що Альянс підтверджує це не лише на словах, а й на ділі.

Лише за останні дні союзники по НАТО зробили нові важливі заяви щодо розширення підтримки України. Німеччина заявила про постачання боєприпасів, систем ППО, до яких належать і сучасні установки Patriot. Сполучені Штати, Великобританія та багато інших, - підкреслив Столтенберг.

США також залишаються зосередженими на допомозі Україні

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен у телефонній розмові із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою підтвердив, що Вашингтон залишається орієнтованим на надання допомоги Україні.

Під час нашої телефонної розмови Ентоні Блінкен повторно підтвердив: США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти російській агресії. Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме, - зазначив Кулеба.

За його словами, обидва посадовці засудили напад ХАМАС на Ізраїль, обговорили динаміку конфлікту та наслідки для глобальної безпеки.

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