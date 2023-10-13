Война в Израиле не помешает помощи Украине — Столтенберг

Западные партнеры не прекратят военную помощь Украине на фоне развязанной террористами ХАМАС войны против Израиля.
Повлияет ли война в Израиле на военную помощь Украине
По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс и дальше будет оказывать помощь Украине, несмотря на развязанные террористами палестинской группировки ХАМАС боевые действия против Израиля.
Столтенберг отметил, что президент Владимир Зеленский принимал участие в последней встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
Столтенберг отметил, что Альянс подтверждает это не только на словах, но и на деле.
США также остаются сосредоточенными на помощи Украине
Глава Госдепа США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой подтвердил, что Вашингтон остается ориентированным на оказание помощи Украине.
По его словам, оба чиновника осудили нападение ХАМАС на Израиль, обсудили динамику конфликта и последствия для глобальной безопасности.
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