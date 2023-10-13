Война в Израиле не помешает помощи Украине — Столтенберг

Западные партнеры не прекратят военную помощь Украине на фоне развязанной террористами ХАМАС войны против Израиля.

Повлияет ли война в Израиле на военную помощь Украине

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс и дальше будет оказывать помощь Украине, несмотря на развязанные террористами палестинской группировки ХАМАС боевые действия против Израиля.

Столтенберг отметил, что президент Владимир Зеленский принимал участие в последней встрече Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

И страны НАТО решительно заявили, что да, мы обеспокоены и, конечно, поражены жестокостью террористической атаки на Израиль в минувшие выходные. Но это не подорвет нашу способность, нашу готовность, нашу решимость продолжать поддерживать Украину, - отмечает генсек НАТО. Поделиться

Столтенберг отметил, что Альянс подтверждает это не только на словах, но и на деле.

Только за последние дни союзники по НАТО сделали новые важные заявления по расширению поддержки Украины. Германия заявила о поставках боеприпасов, систем ПВО, к которым относятся и современные установки Patriot. Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие, – подчеркнул Столтенберг. Поделиться

США также остаются сосредоточенными на помощи Украине

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой подтвердил, что Вашингтон остается ориентированным на оказание помощи Украине.

Во время нашего телефонного разговора Энтони Блинкен подтвердил: США остаются сосредоточенными на помощи Украине противостоять российской агрессии. Дипломатическая, военная и финансовая поддержка будет продолжаться, – отметил Кулеба. Поделиться

По его словам, оба чиновника осудили нападение ХАМАС на Израиль, обсудили динамику конфликта и последствия для глобальной безопасности.