Війна в Україні безпосередньо впливає на населення РФ — британська розвідка

Атака безпілотників 1 жовтня по аеропорту в Сочі, яке є популярним місцем відпочинку жителів Росії, свідчить про те, що війна в Україні безпосередньо впливає на населення РФ.

Війна в Україні безпосередньо впливає на населення РФ

У розвідці нагадали, що 1 жовтня російський чорноморський курорт Сочі вдруге за два тижні зазнав удару безпілотників. ЗМІ повідомляють, що в аеропорту Сочі було пошкоджено місце посадки вертольотів.

Попередня атака 20 вересня 2023 року спричинила велику пожежу на нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по цьому району після вторгнення Росії в Україну, - йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що Сочі є популярним місцем відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом Росії Володимиром Путіним, і служить літньою базою для багатьох представників російської еліти.

Удари поблизу міста є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на населення Росії далеко від українського кордону, - зазначили у розвідці. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QD8uw7aoCh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 7, 2023

У РФ забороняють пропагандистам говорити про мобілізацію

За словами російських опозиційних журналістів, прокремлівські пропагандисти отримали від команди диктатора Володимира Путіна "наполегливе прохання" якомога менше висвітлювати "чутки" про другу хвилю мобілізації, а також не публікувати навіть офіційні спростування самих "чуток" щодо мобілізації.

Як пояснює інсайдер видання Meduza, це "побажання" Кремля можна пояснити тим, що сама згадка про мобілізацію "дуже тривожить суспільство": "Простіше про цю тему якомога менше говорити, тригерів менше".

Окрім того, наголошується, що напередодні президентських виборів 2024 року така "тривожність" Путіну не потрібна.