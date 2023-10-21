Війна в Україні безпосередньо впливає на населення РФ — британська розвідка

Атака безпілотників 1 жовтня по аеропорту в Сочі, яке є популярним місцем відпочинку жителів Росії, свідчить про те, що війна в Україні безпосередньо впливає на населення РФ.
Війна в Україні безпосередньо впливає на населення РФ
У розвідці нагадали, що 1 жовтня російський чорноморський курорт Сочі вдруге за два тижні зазнав удару безпілотників. ЗМІ повідомляють, що в аеропорту Сочі було пошкоджено місце посадки вертольотів.
Зазначається, що Сочі є популярним місцем відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом Росії Володимиром Путіним, і служить літньою базою для багатьох представників російської еліти.
У РФ забороняють пропагандистам говорити про мобілізацію
За словами російських опозиційних журналістів, прокремлівські пропагандисти отримали від команди диктатора Володимира Путіна "наполегливе прохання" якомога менше висвітлювати "чутки" про другу хвилю мобілізації, а також не публікувати навіть офіційні спростування самих "чуток" щодо мобілізації.
Як пояснює інсайдер видання Meduza, це "побажання" Кремля можна пояснити тим, що сама згадка про мобілізацію "дуже тривожить суспільство": "Простіше про цю тему якомога менше говорити, тригерів менше".
Окрім того, наголошується, що напередодні президентських виборів 2024 року така "тривожність" Путіну не потрібна.
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