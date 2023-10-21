Война в Украине оказывает непосредственное влияние на население РФ — британская разведка

Атака беспилотников 1 октября по аэропорту в Сочи, являющемся популярным местом отдыха жителей России, свидетельствует о том, что война в Украине оказывает непосредственное влияние на население РФ.
Война в Украине оказывает непосредственное влияние на население РФ
В разведке напомнили, что 1 октября российский черноморский курорт Сочи во второй раз через две недели потерпел удар беспилотников. СМИ сообщают, что в аэропорту Сочи было повреждено место посадки вертолетов.
Сочи является популярным местом отдыха, которое тесно связано с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты.
В РФ запрещают пропагандистам говорить о мобилизации
По словам российских оппозиционных журналистов, прокремлевские пропагандисты получили от команды диктатора Владимира Путина "упорную просьбу" как можно меньше освещать "слухи" о второй волне мобилизации, а также не публиковать даже официальные опровержения самих "слухов" по мобилизации.
Как объясняет инсайдер издания Meduza, это "пожелание" Кремля можно объяснить тем, что само упоминание о мобилизации "очень тревожит общество": "Проще об этой теме как можно меньше говорить, триггеров меньше".
Кроме того, отмечается, что в преддверии президентских выборов 2024 года такая "тревожность" Путину не нужна.
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