Война в Украине оказывает непосредственное влияние на население РФ — британская разведка

Атака беспилотников 1 октября по аэропорту в Сочи, являющемся популярным местом отдыха жителей России, свидетельствует о том, что война в Украине оказывает непосредственное влияние на население РФ.

Война в Украине оказывает непосредственное влияние на население РФ

В разведке напомнили, что 1 октября российский черноморский курорт Сочи во второй раз через две недели потерпел удар беспилотников. СМИ сообщают, что в аэропорту Сочи было повреждено место посадки вертолетов.

Предыдущая атака 20 сентября 2023 года вызвала большой пожар на нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по этому району после вторжения России в Украину, - говорится в сообщении. Поделиться

Сочи является популярным местом отдыха, которое тесно связано с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты.

Удары вблизи города являются еще одним примером того, что война оказывает непосредственное влияние на население России вдали от украинской границы, - отметили в разведке. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 October 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/QNq23TrRqi



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QD8uw7aoCh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 7, 2023

В РФ запрещают пропагандистам говорить о мобилизации

По словам российских оппозиционных журналистов, прокремлевские пропагандисты получили от команды диктатора Владимира Путина "упорную просьбу" как можно меньше освещать "слухи" о второй волне мобилизации, а также не публиковать даже официальные опровержения самих "слухов" по мобилизации.

Как объясняет инсайдер издания Meduza, это "пожелание" Кремля можно объяснить тем, что само упоминание о мобилизации "очень тревожит общество": "Проще об этой теме как можно меньше говорить, триггеров меньше".

Кроме того, отмечается, что в преддверии президентских выборов 2024 года такая "тревожность" Путину не нужна.