Шойгу и Путин опозорились разными версиями лжи относительно потерь ВСУ
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Политика
Дата публикации

Шойгу и Путин опозорились разными версиями лжи относительно потерь ВСУ

Шойгу, Путин и Герасимов
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Источник:  online.ua

Глава минобороны страны-агрессорки Сергей Шойгу и кремлевский диктатор Владимир Путин издали разные версии циничной лжи относительно потерь украинских военных.

Путин и Шойгу опозорились откровенной ложью по поводу потерь ВСУ

Отмечается, что 12 сентября кремлевский диктатор в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что якобы преступная кремлевская армия уничтожила в боях против украинских военных около 18 тыс. единиц различной бронетехники.

В то же время Шойгу, выступая на совещании по оперативным вопросам, созванном Путиным 16 октября, заявил, что Украина якобы потеряла в войне сотни танков, около 1,5 тыс. бронетехники и большое количество личного состава.

Что известно о потерях оккупационной русской армии в последнее время

По информации журналистов немецкого издания Bild, только в боях в районе Авдеевки за последние несколько недель преступная армия РФ потеряла уже более 200 военных, более 60 танков и БТР.

В частности, военный аналитик издания Юлиан Рипке отметил , что стремящиеся окружить Авдеевку, подразделения преступной армии РФ пошли в наступление колоннами, насчитывавшими более 100 единиц военной техники, в частности, БТР и БМП, а также грузовики.

Однако оккупанты попали под прицельный огонь украинской артиллерии и расчетов ПТУР и вынуждены были с большими потерями отступить.

По оценкам аналитика, в результате провальной попытки наступления было убито более 200 российских военных и уничтожено более 60 танков и БТР.

Как отметил Рипке, план россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить села Северное, Степное и Бердичи.

Однако ВСУ смогли остановить наступление окупантов под Северным и на железнодорожной линии в Степном.

По данным аналитика, несмотря на потери, российские войска не намерены отказываться от наступления на Авдеевку.

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