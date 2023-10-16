Шойгу та Путін зганьбились різними версіями брехні щодо втрат ЗСУ

Глава міноборони країни-агресорки Сергій Шойгу та кремлівський диктатор Володимир Путін видали різні версії цинічної брехні щодо втрат українських військових.
Путін та Шойгу зганьбились відвертою брехнею щодо втрат ЗСУ
Зазначається, що 12 вересня кремлівський диктатор в рамках пленарної сесії Східного економічного форуму заявив, що нібито злочинна кремлівська армія знищила у боях проти українських військових близько 18 тис одиниць різної бронетехніки.
У той же час, Шойгу, виступаючи на нараді з оперативних питань, скликанній Путіним 16 жовтня, заявив, що Україна нібито втратила у війні сотні танків, близько 1,5 тис бронетехніки та велику кількість особового складу.
Що відомо про втрати окупаційної російської армії протягом останнього часу
За інформацією журналістів німецького видання Bild, тільки у боях в районі Авдіївки протягом останніх кількох тижнів злочинна армія РФ втратила вже понад 200 військових, більше 60 танків та БТР.
Зокрема, військовий аналітик видання Юліан Ріпке зазначив, що прагнучі оточити Авдіївку, підрозділи злочинної армії РФ пішли у наступ колонами, які налічували понад 100 одиниць військової техніки, зокрема, БТР та БМП, а також вантажівки.
Однак окупанти потрапили під прицільний вогонь української артилерії та розрахунків ПТУР і вимушені були із великими втратами відступити.
За оцінками аналітика, в результаті провальної спроби наступу було вбито більше 200 російських військових та знищено понад 60 танків та БТР.
Як зазначив Ріпке, план росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити села Північне, Степове та Бердичі.
Проте ЗСУ змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому.
За даними аналітика, попри втрати, російські війська не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку.
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