Шойгу та Путін зганьбились різними версіями брехні щодо втрат ЗСУ

Путін та Шойгу зганьбились відвертою брехнею щодо втрат ЗСУ

Зазначається, що 12 вересня кремлівський диктатор в рамках пленарної сесії Східного економічного форуму заявив, що нібито злочинна кремлівська армія знищила у боях проти українських військових близько 18 тис одиниць різної бронетехніки.

У той же час, Шойгу, виступаючи на нараді з оперативних питань, скликанній Путіним 16 жовтня, заявив, що Україна нібито втратила у війні сотні танків, близько 1,5 тис бронетехніки та велику кількість особового складу.

Що відомо про втрати окупаційної російської армії протягом останнього часу

За інформацією журналістів німецького видання Bild, тільки у боях в районі Авдіївки протягом останніх кількох тижнів злочинна армія РФ втратила вже понад 200 військових, більше 60 танків та БТР.

Зокрема, військовий аналітик видання Юліан Ріпке зазначив , що прагнучі оточити Авдіївку, підрозділи злочинної армії РФ пішли у наступ колонами, які налічували понад 100 одиниць військової техніки, зокрема, БТР та БМП, а також вантажівки.

Однак окупанти потрапили під прицільний вогонь української артилерії та розрахунків ПТУР і вимушені були із великими втратами відступити.

За оцінками аналітика, в результаті провальної спроби наступу було вбито більше 200 російських військових та знищено понад 60 танків та БТР.

Як зазначив Ріпке, план росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити села Північне, Степове та Бердичі.

Проте ЗСУ змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому.

За даними аналітика, попри втрати, російські війська не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку.