ЗСУ відбили 16 атак армії РФ і продовжують наступ у напрямку Мелітополя і Бахмута — зведення Генштабу

Українські військові упродовж доби відбили 16 атак злочинної армії РФ в районі Мар'їнки на Донеччині і продовжують контрнаступ у напрямку Мелітополя і Бахмута.

Що відомо про втрати армії РФ та атаки по Україні

У Генштабі зазначають, що протягом доби українські військові 53 разі вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб противника.

ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя у Запорізькій області, та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Українські військові завдають російським окупантам численних втрат і виснажують ворога уздовж усієї лінії фронту.

Між тим, протягом доби військові злочинці армії РФ завдали 5 ракетних ударів по Україні керованими ракетами Х-59, балістичною ракетою Іскандер-М" та 12 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Підрозділи ППО знищили дві ракети Х-59 та 11 БпЛА типу “Shahed”.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на різних ділянках фронту