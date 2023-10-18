У мережі зʼявилися нові супутникові знімки аеропорту в Бердянську після атаки ЗСУ

17 жовтня ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по аеродрому у тимчасово окупованому Бердянську.

Нові знімки аеропорту в Бердянську після атаки ЗСУ

У мережі з’явилися нові знімки аеропорту в тимчасово окупованому Бердянську після атаки ЗСУ. На фото можна побачити що уражено 5 гелікоптерів.

Що відомо про удар ЗСУ по аеродромах у Луганську та Бердянську

ЗСУ 17 жовтня вдарили ракетами ATACMS по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні.

У Повітряних силах заявили, що росіяни намагаються тримати гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах ближче до лінії фронту для своїх атак, тому ураження ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе.

Пізніше Сили спеціальних операцій повідомили, що внаслідок спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських вертольотів, установку ППО, склад боєприпасів і багато іншого озброєння.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено: