У мережі зʼявилися нові супутникові знімки аеропорту в Бердянську після атаки ЗСУ

17 жовтня ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по аеродрому у тимчасово окупованому Бердянську.
Нові знімки аеропорту в Бердянську після атаки ЗСУ
У мережі з’явилися нові знімки аеропорту в тимчасово окупованому Бердянську після атаки ЗСУ. На фото можна побачити що уражено 5 гелікоптерів.
Що відомо про удар ЗСУ по аеродромах у Луганську та Бердянську
ЗСУ 17 жовтня вдарили ракетами ATACMS по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.
Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні.
У Повітряних силах заявили, що росіяни намагаються тримати гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах ближче до лінії фронту для своїх атак, тому ураження ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе.
Пізніше Сили спеціальних операцій повідомили, що внаслідок спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських вертольотів, установку ППО, склад боєприпасів і багато іншого озброєння.
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
пускова установка ППО
склад боєприпасів
пошкоджено злітні смуги аеродромів
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