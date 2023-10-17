Залужний показав пуск ракет ATACMS — відео

Україна має ATACMS

Західні ЗМІ повідомляли, що сьогоднішні успішні бойов операції ЗСУ у Луганську та Бердянську були резульатом пуску далекобійних ракет ATACMS, наданих союзниками.

Використання ракет ATACMS ЗСУ підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам Америки.

Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виставив відео з підтвердженням факту використання ATACMS українськими воїнами.

ATACMS. Робота наших воїнів, – йдеться у повідомленні. Поширити

На відео можна побачити запуск трьох далекобійних ракет. Головнокомандувач подякував військовим за службу,

ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по армії РФ

ЗСУ 17 жовтня вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами людей, знайомих із ситуацією, невелику кількість ракет останніми днями було таємно відправлено в Україну.

Зазначається, що вони підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

Україна давно просить ATACMS, ракету класу "земля-земля", яка може завдати удару далеко в тилу росіян і може бути запущена за допомогою HIMARS, які США надали країні, – йдеться в матеріалі. Поширити

Журналісти уточнюють, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).

Раніше у СтратКом ЗСУ повідомили про завдання Силами оборони серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську цієї ночі.

Пізніше Сили спеціальних операцій повідомили, що внаслідок спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських вертольотів, установку ППО, склад боєприпасів і багато іншого озброєння.