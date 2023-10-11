Передача Україні ракет ATACMS не виключається. У процесі війни змінюються потреби, які США передають українській армії.

У Білому домі висловилися про передачу Україні ракет ATACMS

Передача ATACMS не виключена. Ми продовжуємо переглядати додаткові спроможності, яких Україна потребує, - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі. Поширити

За його словами, він зараз не в тій позиції, аби щось оголошувати на тему ракет ATACMS.

Лише скажу: відповідно до того як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. І я думаю, ці видозміни будуть продовжуватись, - додав Кірбі. Поширити

Журналісти уточнили у нього, чи стосується це передачі ATACMS, але він сказав, що хоче зупинитися на сказаному.

Чому США обмежують дальність ракет ATACMS для України

На думку Ходжеса, ракети із обмеженою дальністю Україна все ж таки отримає.

Колишній американський військовий вважає, що у Білому домі побоюються, що Україна спробує цими ракетами завдати ударів по території Росії.

Він нагадав, що у своїй звичайній модифікації ATACMS можуть стріляти на відстань до 300 км. Таку дистанцію не здатні подолати РСЗВ Himars, які раніше поставили США Україні.

У Байдена, схоже, все ще побоюються відкрити можливість для завдавання високоточних ударів на великі відстані, яку Україна може використовувати для удару по цілях на території РФ, - підкреслив Ходжес. Поширити

Він також переконаний, що позитивне рішення Вашингтону могло підштовхнути владу Німеччини до схвалення щодо передачі Україні ракет Taurus.

Ходжес підкреслив, раніше Великобританія і Франція вже підтримали ЗСУ передачею далекобійних ракет Storm Shadow і SCALP і не пошкодували про це. Країни задоволені тим, що Україна не використовує цю зброю для ударів по РФ, згадав генерал.

Він резюмував, так чи інакше, отримання Україною ATACMS, зробить Крим несприятливим місцем дислокації для військ РФ.