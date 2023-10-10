Радник Байдена Салліван розповів, хто чинив опір наданню Україні ATACMS

Джо Байден і Пентагон тривалий час були проти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які Київ просив для ураження російських цілей у глибокому тилу.

Хто чинив опір наданню Україні ATACMS

Радник Байдена пояснив, що рішення США про надання того чи іншого озброєння Україні має свою логіку. Приміром, у випадку з танками Abrams Вашингтон прагнув досягти узгодженості з Німеччиною, у випадку касетних снарядів тривалий час проти був Державний департамент.

Іноді (проти. – Ред.) був Пентагон або особисто президент, як у випадку з ATACMS, – розповів він. Поширити

Байден побоювався, що надання ATACMS означатиме для Росії "неприйнятну ескалацію", оскільки їхня дальність дозволяє уражати цілі на російській території. Але після рішення Великої Британії та Франції передати свої далекобійні ракети цей аргумент відпав.

Водночас високопосадовець Пентагону розповів New Yorker, що надання Україні далекобійних ракет "виснажило б наші запаси в той час, коли нам знадобляться ці ракети на випадок непередбачених обставин: чи то Іран, чи Північна Корея, чи Китай".

Сам же Салліван, за словами колишнього американського посадовця, до грудня 2022 року пропонував Байдену використовувати аргумент про надання Україні ATACMS для тиску на Росію, але президент США не хотів цього робити.

Чому США обмежують дальність ракет ATACMS для України

На думку Ходжеса, ракети із обмеженою дальністю Україна все ж таки отримає.

Колишній американський військовий вважає, що у Білому домі побоюються, що Україна спробує цими ракетами завдати ударів по території Росії.

Він нагадав, що у своїй звичайній модифікації ATACMS можуть стріляти на відстань до 300 км. Таку дистанцію не здатні подолати РСЗВ Himars, які раніше поставили США Україні.

У Байдена, схоже, все ще побоюються відкрити можливість для завдавання високоточних ударів на великі відстані, яку Україна може використовувати для удару по цілях на території РФ, - підкреслив Ходжес. Поширити

Він також переконаний, що позитивне рішення Вашингтону могло підштовхнути владу Німеччини до схвалення щодо передачі Україні ракет Taurus.

Ходжес підкреслив, раніше Великобританія і Франція вже підтримали ЗСУ передачею далекобійних ракет Storm Shadow і SCALP і не пошкодували про це. Країни задоволені тим, що Україна не використовує цю зброю для ударів по РФ, згадав генерал.

Він резюмував, так чи інакше, отримання Україною ATACMS, зробить Крим несприятливим місцем дислокації для військ РФ.