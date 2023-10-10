Советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся оказанию Украине ATACMS

Джо Байден и Пентагон долгое время были против предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые просил Киев для поражения российских целей в глубоком тылу.

Кто сопротивлялся оказанию Украине ATACMS

Советник Байдена объяснил, что решение США о предоставлении того или иного вооружения Украине имеет свою логику. К примеру, в случае с танками Abrams Вашингтон стремился достичь согласованности с Германией, в случае кассетных снарядов долгое время против Государственного департамента.

Иногда (против. – Ред.) был Пентагон или лично президент, как в случае с ATACMS, – рассказал он. Поделиться

Байден опасался, что предоставление ATACMS будет означать для России "неприемлемую эскалацию", поскольку их дальность позволяет поражать цели на российской территории. Но после решения Великобритании и Франции передать свои дальнобойные ракеты этот аргумент отпал.

В то же время чиновник Пентагона рассказал New Yorker, что предоставление Украине дальнобойных ракет "истощило бы наши запасы в то время, когда нам понадобятся эти ракеты на случай непредвиденных обстоятельств: будь то Иран, Северная Корея или Китай".

Сам же Салливан, по словам бывшего американского чиновника, до декабря 2022 предлагал Байдену использовать аргумент о предоставлении Украине ATACMS для давления на Россию, но президент США не хотел этого делать.

Почему США ограничивают дальность ракет ATACMS для Украины.

По мнению Ходжеса, ракеты с ограниченной дальностью Украина все же получит.

Бывший американский военный считает, что в Белом доме опасаются, что Украина попытается этими ракетами нанести удары по территории России.

Он напомнил, что в своей обычной модификации ATACMS может стрелять на расстояние до 300 км. Такую дистанцию не способны преодолеть РСЗО Himars, ранее поставившие США Украине.

У Байдена, похоже, все еще опасаются открыть возможность для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния, которые Украина может использовать для удара по целям на территории РФ, - подчеркнул Ходжес. Поделиться

Он также убежден, что положительное решение Вашингтона могло подтолкнуть власти Германии к одобрению передачи Украины ракет Taurus.

Ходжес подчеркнул, что ранее Великобритания и Франция уже поддержали ВСУ передачей дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP и не пожалели об этом. Страны довольны, что Украина не использует это оружие для ударов по РФ, вспомнил генерал.

Он резюмировал, так или иначе, получение Украиной ATACMS сделает Крым неблагоприятным местом дислокации для войск РФ.