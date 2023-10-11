Передача Украине ракет ATACMS не исключается. В процессе войны изменяются потребности, которые США передают украинской армии.
В Белом доме высказались о передаче Украине ракет ATACMS
По его словам, он сейчас не в той позиции, чтобы что-либо объявлять на тему ракет ATACMS.
Журналисты уточнили у него, касается ли это передачи ATACMS, но он сказал, что хочет остановиться на сказанном.
Почему США ограничивают дальность ракет ATACMS для Украины.
По мнению Ходжеса, ракеты с ограниченной дальностью Украина все же получит.
Бывший американский военный считает, что в Белом доме опасаются, что Украина попытается этими ракетами нанести удары по территории России.
Он напомнил, что в своей обычной модификации ATACMS может стрелять на расстояние до 300 км. Такую дистанцию не способны преодолеть РСЗО Himars, ранее поставившие США Украине.
Он также убежден, что положительное решение Вашингтона могло подтолкнуть власти Германии к одобрению передачи Украины ракет Taurus.
Ходжес подчеркнул, что ранее Великобритания и Франция уже поддержали ВСУ передачей дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP и не пожалели об этом. Страны довольны, что Украина не использует это оружие для ударов по РФ, вспомнил генерал.
Он резюмировал, так или иначе, получение Украиной ATACMS сделает Крым неблагоприятным местом дислокации для войск РФ.
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