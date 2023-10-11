Передача Украине ракет ATACMS не исключается. В процессе войны изменяются потребности, которые США передают украинской армии.

В Белом доме высказались о передаче Украине ракет ATACMS

Передача ATACMS не исключена. Мы продолжаем пересматривать дополнительные возможности, в которых Украина нуждается, - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби. Поделиться

По его словам, он сейчас не в той позиции, чтобы что-либо объявлять на тему ракет ATACMS.

Только скажу: согласно тому, как меняется война, изменяются и возможности, которые мы предоставляем Украине. И я думаю, эти видоизменения будут продолжаться, – добавил Кирби. Поделиться

Журналисты уточнили у него, касается ли это передачи ATACMS, но он сказал, что хочет остановиться на сказанном.

Почему США ограничивают дальность ракет ATACMS для Украины.

По мнению Ходжеса, ракеты с ограниченной дальностью Украина все же получит.

Бывший американский военный считает, что в Белом доме опасаются, что Украина попытается этими ракетами нанести удары по территории России.

Он напомнил, что в своей обычной модификации ATACMS может стрелять на расстояние до 300 км. Такую дистанцию не способны преодолеть РСЗО Himars, ранее поставившие США Украине.

У Байдена, похоже, все еще опасаются открыть возможность для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния, которые Украина может использовать для удара по целям на территории РФ, - подчеркнул Ходжес. Поделиться

Он также убежден, что положительное решение Вашингтона могло подтолкнуть власти Германии к одобрению передачи Украины ракет Taurus.

Ходжес подчеркнул, что ранее Великобритания и Франция уже поддержали ВСУ передачей дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP и не пожалели об этом. Страны довольны, что Украина не использует это оружие для ударов по РФ, вспомнил генерал.

Он резюмировал, так или иначе, получение Украиной ATACMS сделает Крым неблагоприятным местом дислокации для войск РФ.