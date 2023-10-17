Залужный показал пуск ракет ATACMS — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Залужный показал пуск ракет ATACMS — видео

Валерий Залужный
Валерий Залужный
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выставил видео с подтверждением факта использования ATACMS украинскими воинами.

Украина имеет ATACMS

Западные СМИ сообщали, что сегодняшние успешные боевые операции ВСУ в Луганске и Бердянске были результатом пуска дальнобойных ракет ATACMS, предоставленных союзниками.

Использование ракет ATACMS ВСУ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Глава государства поблагодарил всех союзников Украины за помощь и отметил, что сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам Америки.

Позже Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выставил видео с подтверждением факта использования ATACMS украинскими воинами.

ATACMS. Работа наших воинов, – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть запуск трех дальнобойных ракет. Главнокомандующий поблагодарил военных за службу,

ВСУ ударили ракетами ATACMS по армии РФ

ВСУ 17 октября ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам людей, знакомых с ситуацией, небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено в Украину.

Отмечается, что они повысят возможности Украины по нанесению дальних ударов по российским силам на важном этапе контрнаступления.

Украина давно просит ATACMS, ракету класса "земля-земля", которая может нанести удар далеко в тылу россиян и может быть запущена с помощью HIMARS, предоставивших США стране, – говорится в материале.

Журналисты уточняют, что дальность действия данных моделей ATACMS составляет около 100 миль (160 км).

Ранее в Стратком ВСУ сообщили о нанесении Силами обороны серии ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске этой ночью.

Позже Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое вооружение.

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