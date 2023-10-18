В сети появились новые спутниковые снимки аэропорта в Бердянске после атаки ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

В сети появились новые спутниковые снимки аэропорта в Бердянске после атаки ВСУ

Аеропорт
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Источник:  ONLINE.UA

17 октября ВСУ ударили ракетами ATACMS по аэродрому во временно оккупированном Бердянске.

Новые снимки аэропорта в Бердянске после атаки ВСУ

В сети появились новые снимки аэропорта во временно оккупированном Бердянске после атаки ВСУ. На фото можно увидеть что поражено 5 вертолетов.

Что известно об ударе ВСУ по аэродромам в Луганске и Бердянске

ВСУ 17 октября ударили ракетами ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.

В Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в Луганске и Бердянске очень важно.

Позже Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое вооружение.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

  • девять вертолетов разных модификаций

  • специальная техника, которая находилась на аэродромах

  • пусковая установка ПВО

  • склад боеприпасов

  • повреждены взлетные полосы аэродромов

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