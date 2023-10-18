ЗСУ відбили атаки армії на 5 напрямках та завдали 15 ударів по ворожих позиціях — зведення Генштабу

Українські військові відбили численні атаки злочинної армії РФ на сході, зокрема, в районах Авдіївки та Мар'їнки і завдали 15 ударів по ворожих позиціях.

Що відомо про втрати армії РФ та атаки по Україні

У Генштабі зазначають, що українські військові продовжують контрнаступ у напрямку окупованого злочинною армією РФ Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Ворог зазнає численних втрат та виснажується уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили російський літак Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів противника.

У той же час ворог упродовж доби завдав підступних ракетних ударів по Харкову, Запоріжжю та Обуховці у Дніпропетровській області.

Протягом доби українські військові 64 рази вступали у бій із підрозділами терористичної армїі РФ.

Окупанти завдали по Україні 11 ракетних та 46 авіаударів, здійснили більше 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та цивільній інфраструктурі.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п’ятиповерховий будинок, церква, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на окремих напрямках фронту