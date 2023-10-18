ЗСУ відбили атаки армії на 5 напрямках та завдали 15 ударів по ворожих позиціях — зведення Генштабу

Українські військові відбили численні атаки злочинної армії РФ на сході, зокрема, в районах Авдіївки та Мар'їнки і завдали 15 ударів по ворожих позиціях.
Що відомо про втрати армії РФ та атаки по Україні
У Генштабі зазначають, що українські військові продовжують контрнаступ у напрямку окупованого злочинною армією РФ Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.
Ворог зазнає численних втрат та виснажується уздовж усієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили російський літак Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів противника.
У той же час ворог упродовж доби завдав підступних ракетних ударів по Харкову, Запоріжжю та Обуховці у Дніпропетровській області.
Протягом доби українські військові 64 рази вступали у бій із підрозділами терористичної армїі РФ.
Окупанти завдали по Україні 11 ракетних та 46 авіаударів, здійснили більше 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та цивільній інфраструктурі.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п’ятиповерховий будинок, церква, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.
Ситуація на окремих напрямках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Волфине, Ободи, Новомиколаївка, Грабовське Сумської області; Плетенівка, Зибіне Харківської області.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще близько 10 атак біля Надії Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Також Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка, Курдюмівка Донецької області.
На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару біля Кам’янки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне, Тоненьке, Донецької області.
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 15 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів в неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області. Загарбники завдали авіаційних ударів біля Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.
На Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога східніше Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козацьке, Тягинка, Благовіщенське, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон, а також Солончаки Миколаївської області.
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