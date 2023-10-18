Армія РФ втратила десятки одиниць бронетехніки та літаків внаслідок провального наступу на Донбасі — ЗСУ

Злочинна армія РФ втратила десятки одиниць бронетехніки та літаків в результаті провального наступу в районі Авдіївки та інших населених пунктів на Донеччині.
Що відомо про втрати армїі РФ на Донбасі в результаті провальних наступів
За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, тільки на території Донеччини протягом останнього тижня злочинна армія РФ втратила 4 літаки.
Штупун також зазначив, що ворог зменшив кількість атак в районі Авдіївки, однак не припиняє спроби атак.
За його словами, протягом минулої доби українські військові знищили ще один ворожий літак Су-25, до ще чотирьох, які були збиті трохи більше, ніж за тиждень.
Він підкреслив, що на Таврійському напрямку протягом доби українські військові відбили 5 ворожих атак.
Що відомо про втрати бронетехніки армії РФ в районі Авдіївки
За інформацією аналітиків Deepstate, тільки в районі Красногорівки, неподалік від Авдіївки, злочинна армія РФ втратила більше 60 одиниць бронетехніки.
При цьому Deestate зазначив, що оцінити втрати росіян в живій силі важко, проте допустив, що мова може йти про сотні.
Аналітики зазначають, що це в черговий раз демонструє недієздатність тактики проривів броньованими ударними кулаками.
У рамках цієї тактики ворог намагається домогтись успіху на полі бою за рахунок переважаючої кількості бронетехніки.
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