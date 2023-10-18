Армія РФ втратила десятки одиниць бронетехніки та літаків внаслідок провального наступу на Донбасі — ЗСУ

Злочинна армія РФ втратила десятки одиниць бронетехніки та літаків в результаті провального наступу в районі Авдіївки та інших населених пунктів на Донеччині.

Що відомо про втрати армїі РФ на Донбасі в результаті провальних наступів

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, тільки на території Донеччини протягом останнього тижня злочинна армія РФ втратила 4 літаки.

Штупун також зазначив, що ворог зменшив кількість атак в районі Авдіївки, однак не припиняє спроби атак.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" наразі, отримавши жорстку відсіч за попередній тиждень та втративши понад 300 одиниць техніки й понад 3 тис мертвими та пораненими, ворог проводить перегрупування, - зазначив Штупун. Поширити

За його словами, протягом минулої доби українські військові знищили ще один ворожий літак Су-25, до ще чотирьох, які були збиті трохи більше, ніж за тиждень.

Він підкреслив, що на Таврійському напрямку протягом доби українські військові відбили 5 ворожих атак.

Очікуємо на якусь подальшу активність. Готуємося і завжди в готовності, - підкреслив Штупун. Поширити

Що відомо про втрати бронетехніки армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією аналітиків Deepstate, тільки в районі Красногорівки, неподалік від Авдіївки, злочинна армія РФ втратила більше 60 одиниць бронетехніки.

Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки і на під'їзді до населеного пункту, - повідомляють аналітики. Поширити

При цьому Deestate зазначив, що оцінити втрати росіян в живій силі важко, проте допустив, що мова може йти про сотні.

Аналітики зазначають, що це в черговий раз демонструє недієздатність тактики проривів броньованими ударними кулаками.

У рамках цієї тактики ворог намагається домогтись успіху на полі бою за рахунок переважаючої кількості бронетехніки.