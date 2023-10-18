Армія РФ втратила десятки одиниць бронетехніки та літаків внаслідок провального наступу на Донбасі — ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ втратила десятки одиниць бронетехніки та літаків внаслідок провального наступу на Донбасі — ЗСУ

Втрати армії РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Злочинна армія РФ втратила десятки одиниць бронетехніки та літаків в результаті провального наступу в районі Авдіївки та інших населених пунктів на Донеччині. 

Що відомо про втрати армїі РФ на Донбасі в результаті провальних наступів

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, тільки на території Донеччини протягом останнього тижня злочинна армія РФ втратила 4 літаки.

Штупун також зазначив, що ворог зменшив кількість атак в районі Авдіївки, однак не припиняє спроби атак.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" наразі, отримавши жорстку відсіч за попередній тиждень та втративши понад 300 одиниць техніки й понад 3 тис мертвими та пораненими, ворог проводить перегрупування, - зазначив Штупун.

За його словами, протягом минулої доби українські військові знищили ще один ворожий літак Су-25, до ще чотирьох, які були збиті трохи більше, ніж за тиждень.

Він підкреслив, що на Таврійському напрямку протягом доби українські військові відбили 5 ворожих атак.

Очікуємо на якусь подальшу активність. Готуємося і завжди в готовності, - підкреслив Штупун.

Що відомо про втрати бронетехніки армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією аналітиків Deepstate, тільки в районі Красногорівки, неподалік від Авдіївки, злочинна армія РФ втратила більше 60 одиниць бронетехніки.

Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки і на під'їзді до населеного пункту, - повідомляють аналітики.

При цьому Deestate зазначив, що оцінити втрати росіян в живій силі важко, проте допустив, що мова може йти про сотні.

Аналітики зазначають, що це в черговий раз демонструє недієздатність тактики проривів броньованими ударними кулаками.

У рамках цієї тактики ворог намагається домогтись успіху на полі бою за рахунок переважаючої кількості бронетехніки.

Така кількість розбитої техніки ворога є наслідком зростання результативності взаємодії української аеророзвідки та артилерії, - підкреслюють аналітики.

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