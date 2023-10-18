Армия РФ потеряла десятки единиц бронетехники и самолетов в результате провального наступления на Донбассе — ВСУ

Преступная армия РФ потеряла десятки единиц бронетехники и самолетов в результате провального наступления в районе Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой области.
Что известно о потерях армии РФ на Донбассе в результате провальных наступлений
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, только на территории Донбасса в течение последней недели преступная армия РФ потеряла 4 самолета.
Штупун также отметил, что враг снизил количество атак в районе Авдеевки, однако не прекращает попытки атак.
По его словам, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще один вражеский самолет Су-25, до еще четырех, которые были сбиты чуть больше, чем за неделю.
Он подчеркнул, что на Таврическом направлении в течение суток украинские военные отразили 5 вражеских атак.
Что известно о потерях бронетехники армии РФ в районе Авдеевки
По информации аналитиков Deepstate, только в районе Красногоровки, недалеко от Авдеевки, преступная армия РФ потеряла более 60 единиц бронетехники.
При этом Deestate отметил, что оценить потери россиян в живой силе затруднительно, однако допустил, что речь может идти о сотнях.
Аналитики отмечают, что это в очередной раз демонстрирует недееспособность тактики прорывов бронированными ударными кулаками.
В рамках этой тактики враг пытается добиться успеха на поле боя за счет преобладающего количества бронетехники.
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