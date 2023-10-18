ЗСУ завдали численних втрат армії РФ на Таврійському напрямку — Тарнавський

Раптом Путін себе дуже добре почуває - одужав. Людина, схожа на Путіна, будемо так говорити. Я згадую, коли вони там приймали рішення про визнання "ЛНР" і "ДНР", Путін кашляв, він не міг говорити довго, постійно запивав водою, права рука у нього була малорухлива, він практично нею не рухав, виглядав досить мляво і дуже втомлено, а зараз подивіться який Путін став рожевощокий, рум'яний, бігає по трапу, живчик... Скрізь встигає, на кількох заходах присутній одночасно, правда, різні речі говорить, забуває, на якій руці у нього годинник, - зазначає аналітик.