Українські військові протягом доби відбили численні атаки злочинної армії РФ на Таврійському напрямку та завдали ворогу численних втрат.
Що відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку
За інформацією командувача Оперативно-стратегічного угруповання Сил оборони на Таврійському напрямку, бригадного генерала Олександра Тарнавського, тільки протягом останньої доби злочинна армія РФ втратила 288 військових та літак.
Протягом доби українські військові завдали 1 тис 1412 ударів по ворожих позиціях.
За його словами, українськими військовими протягом доби знищено 16 одиниць ворожої техніки: 5 бойових броньованих машин, 4 артилерійських систем, 1 літак, 3 безпілотні літальні апарати, 2 одиниці автомобільної техніки.
Також знищено склад боєприпасів ворога.
Як зазначив Тарнавський, українські воїни продовжують наступ та мають частковий успіх південніше Роботиного (Пологівський район Запорізької області).
При цьому, російські окупанти завдали 6 ракетних та 27 авіаційних ударів, провели 33 бойових зіткнення, здійснили 799 артобстрілів.
Що допоможе змінити ситуацію на фронті
На думку полковника ЗСУ у запасі, військового експерта Олега Жданова, смерть кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна допоможе змінити ситуацію на фронті в Україні.
На його думку, Кремль наразі може розіграти сценарій із двійником Путіна.
Полковник запасу додав, що вже ніхто не знає, де справжній Путін. За відомостями ЗМІ, ватажок Росії не покидає бункер.
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