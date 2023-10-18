ЗСУ завдали численних втрат армії РФ на Таврійському напрямку — Тарнавський
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ завдали численних втрат армії РФ на Таврійському напрямку — Тарнавський

Танкісти ЗСУ
Джерело:  online.ua

Українські військові протягом доби відбили численні атаки злочинної армії РФ на Таврійському напрямку та завдали ворогу численних втрат. 

Що відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

За інформацією командувача Оперативно-стратегічного угруповання Сил оборони на Таврійському напрямку, бригадного генерала Олександра Тарнавського, тільки протягом останньої доби злочинна армія РФ втратила 288 військових та літак.

Протягом доби українські військові завдали 1 тис 1412 ударів по ворожих позиціях.

Загальні втрати ворога склали 288 осіб. Три окупанти потрапили в полон, - зазначив Тарнавський.

За його словами, українськими військовими протягом доби знищено 16 одиниць ворожої техніки: 5 бойових броньованих машин, 4 артилерійських систем, 1 літак, 3 безпілотні літальні апарати, 2 одиниці автомобільної техніки.

Також знищено склад боєприпасів ворога.

Як зазначив Тарнавський, українські воїни продовжують наступ та мають частковий успіх південніше Роботиного (Пологівський район Запорізької області).

При цьому, російські окупанти завдали 6 ракетних та 27 авіаційних ударів, провели 33 бойових зіткнення, здійснили 799 артобстрілів.

Що допоможе змінити ситуацію на фронті

На думку полковника ЗСУ у запасі, військового експерта Олега Жданова, смерть кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна допоможе змінити ситуацію на фронті в Україні.

Але, я вам скажу, що ситуація може змінитися ще в гірший бік. Тому що зазвичай перехідний момент між диктатурою і більш демократичним перетворенням країни, він може відрізнятися великим посиленням саме диктаторських законів, якщо відразу не відбудеться надлом, - попереджає аналітик.

На його думку, Кремль наразі може розіграти сценарій із двійником Путіна.

Раптом Путін себе дуже добре почуває - одужав. Людина, схожа на Путіна, будемо так говорити. Я згадую, коли вони там приймали рішення про визнання "ЛНР" і "ДНР", Путін кашляв, він не міг говорити довго, постійно запивав водою, права рука у нього була малорухлива, він практично нею не рухав, виглядав досить мляво і дуже втомлено, а зараз подивіться який Путін став рожевощокий, рум'яний, бігає по трапу, живчик... Скрізь встигає, на кількох заходах присутній одночасно, правда, різні речі говорить, забуває, на якій руці у нього годинник, - зазначає аналітик.

Полковник запасу додав, що вже ніхто не знає, де справжній Путін. За відомостями ЗМІ, ватажок Росії не покидає бункер.

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