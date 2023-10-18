ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на Таврическом направлении.
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на Таврическом направлении.

Танкисты ВСУ
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Источник:  online.ua

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные атаки преступной армии РФ на Таврическом направлении и нанесли врагу многочисленные потери.

Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении

По информации командующего Оперативно-стратегической группировкой Сил обороны на Таврическом направлении, бригадного генерала Александра Тарнавского, только за последние сутки преступная армия РФ потеряла 288 военных и самолет.

В течение суток украинские военные нанесли 11412 ударов по враждебным позициям.

Общие потери врага составили 288 человек. Три кафира попали в плен, - отметил Тарнавский.

По его словам, украинскими военными в течение суток уничтожено 16 единиц вражеской техники: 5 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских системы, 1 самолет, 3 беспилотных летательных аппарата, 2 единицы автомобильной техники.

Также уничтожен склад боеприпасов врага.

Как отметил Тарнавский, украинские воины продолжают наступление и имеют частичный успех южнее Роботиного (Пологовский район Запорожской области).

При этом российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 27 авиационных ударов, провели 33 боевых столкновения, совершили 799 артобстрелов.

Что поможет изменить ситуацию на фронте

По мнению полковника ВСУ в запасе, военного эксперта Олега Жданова, смерть кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина поможет изменить ситуацию на фронте в Украине.

Но, я вам скажу, что ситуация может измениться еще в худшую сторону. Потому что обычно переходный момент между диктатурой и более демократическим преобразованием страны он может отличаться большим усилением именно диктаторских законов, если сразу не произойдет надлом, - предупреждает аналитик.

По его мнению, Кремль может разыграть сценарий с двойником Путина.

Вдруг Путин себя очень хорошо чувствует – поправился. Человек, похожий на Путина, будем так говорить. Я вспоминаю, когда они там принимали решение о признании "ЛНР" и "ДНР", Путин кашлял, он не мог говорить долго, постоянно запивал водой, правая рука у него была малоподвижна, он практически ею не двигал, выглядел довольно вяло и очень устало. , а сейчас посмотрите какой Путин стал розовощекий, румяный, бегает по трапу, живчик... Везде успевает, на нескольких мероприятиях присутствует одновременно, правда, разные вещи говорит, забывает, на какой руке у него часы, - отмечает аналитик.

Полковник запаса добавил, что уже никто не знает, где настоящий Путин. По сведениям СМИ, главарь России не покидает бункер.

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