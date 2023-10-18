ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на Таврическом направлении.

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные атаки преступной армии РФ на Таврическом направлении и нанесли врагу многочисленные потери.
Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении
По информации командующего Оперативно-стратегической группировкой Сил обороны на Таврическом направлении, бригадного генерала Александра Тарнавского, только за последние сутки преступная армия РФ потеряла 288 военных и самолет.
В течение суток украинские военные нанесли 11412 ударов по враждебным позициям.
По его словам, украинскими военными в течение суток уничтожено 16 единиц вражеской техники: 5 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских системы, 1 самолет, 3 беспилотных летательных аппарата, 2 единицы автомобильной техники.
Также уничтожен склад боеприпасов врага.
Как отметил Тарнавский, украинские воины продолжают наступление и имеют частичный успех южнее Роботиного (Пологовский район Запорожской области).
При этом российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 27 авиационных ударов, провели 33 боевых столкновения, совершили 799 артобстрелов.
Что поможет изменить ситуацию на фронте
По мнению полковника ВСУ в запасе, военного эксперта Олега Жданова, смерть кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина поможет изменить ситуацию на фронте в Украине.
По его мнению, Кремль может разыграть сценарий с двойником Путина.
Полковник запаса добавил, что уже никто не знает, где настоящий Путин. По сведениям СМИ, главарь России не покидает бункер.
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