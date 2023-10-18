ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на Таврическом направлении.

Вдруг Путин себя очень хорошо чувствует – поправился. Человек, похожий на Путина, будем так говорить. Я вспоминаю, когда они там принимали решение о признании "ЛНР" и "ДНР", Путин кашлял, он не мог говорить долго, постоянно запивал водой, правая рука у него была малоподвижна, он практически ею не двигал, выглядел довольно вяло и очень устало. , а сейчас посмотрите какой Путин стал розовощекий, румяный, бегает по трапу, живчик... Везде успевает, на нескольких мероприятиях присутствует одновременно, правда, разные вещи говорит, забывает, на какой руке у него часы, - отмечает аналитик.