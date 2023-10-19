Силы обороны за сутки уничтожили более 600 оккупантов и 39 артсистем — сводка Генштаба

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 630 солдат, самолет, вертолет, 11 танков и 39 артиллерийских систем.

Потери российских окупантов за сутки

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Украинские войска также сбили российский самолет Су-25 и 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ракетные войска поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс Тор, радиолокационную станцию Зоопарк-1М и 11 артиллерийских средств противника.

Всего оккупанты потеряли 630 солдат. Из техники за минувшие сутки потеряно:

танков ‒ 4992 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9437 (+17) ед,

артиллерийских систем – 6983 (+39) ед,

РСЗО – 818 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 548 (+1) ед,

самолетов – 320 (+1) ед,

вертолетов – 324 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17),

автомобильной техники и автоцистерн - 9337 (+34) ед,

специальная техника – 985 (+3).

Ситуация на передовой

На Купянском направлении отразили более 15 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области.

В то же время ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 3 атаки врага и наступательные действия РФ в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении отразили 17 атак в районе Марьинки и еще 4 – в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении отразили атаки в районе Новомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны сдерживают оккупантов в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Генштаб отмечает, что ВСУ имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области.