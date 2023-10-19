Сили оборони за добу знищили більше 600 окупантів та 39 артсистем — зведення Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони за добу знищили більше 600 окупантів та 39 артсистем — зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

За минулу добу російські окупанти втратили 630 солдат, літак, гелікоптер, 11 танків та 39 артилерійських систем.

Втрати російських окупантів за добу

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Українські війська також збили російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Ракетні війська уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, радіолокаційну станцію “Зоопарк-1М” та 11 артилерійських засобів противника.

Загалом окупанти втратили 630 солдатів. З техніки за минулу добу втрачено:

  • танків ‒ 4992 (+11) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 9437 (+17) од,

  • артилерійських систем – 6983 (+39) од,

  • РСЗВ – 818 (+4) од,

  • засоби ППО ‒ 548 (+1) од,

  • літаків – 320 (+1) од,

  • гелікоптерів – 324 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34) од,

  • спеціальна техніка ‒ 985 (+3).

Ситуація на передовій

  • На Куп’янському напрямку відбили понад 15 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, а також понад 10 атак біля Надії Луганської області.

  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

  • На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.

Водночас ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

  • На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки ворога та наступальні дії РФ в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області.

  • На Мар’їнському напрямку відбили 17 атак в районі Мар’їнки та ще 4 - в районі Новомихайлівки Донецької області.

  • На Шахтарському напрямку відбили атаки в районі Новомайорського Донецької області.

  • На Запорізькому напрямку Сили оборони стримують окупантів в районах Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Генштаб зазначає, що ЗСУ мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області.

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