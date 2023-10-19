ВСУ имеют успехи в продвижении в районе Вербового — спикер ОК Таврия
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ имеют успехи в продвижении в районе Вербового — спикер ОК Таврия

Бронетехника ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украинские военные по результатам контрнаступления в Запорожской области в течение суток продвинулись на расстояние до 400 метров в районе Вербового.

Что известно об успехах контрнаступления ВСУ в Запорожской области

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны на Таврическом направлении Александра Штупуна, украинским военным удалось продвинуться на расстояние до 400 метров в районе Вербового.

При этом украинские военные продолжают продвижение в направлении оккупированного российской армией Мелитополя.

Украинские бойцы имеют частичный успех юго-западнее села Вербовое в Запорожской области.

Что известно об успехах ВСУ на юге Украины

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, заявления аналитиков из Института изучения войны (ISW) об изменениях в линии разграничения на левом берегу Днепра в Херсонской области являются сугубо их предположением и видением развития событий.

Следует понимать и ориентироваться в общественном пространстве. Если мы говорим о боевых действиях, то лучше военных знают только военные. Непосредственно те, кто задействован в этих операциях, - объяснила Гуменюк.

По ее словам, боевая работа украинских военных всегда направлена на разные направления с целью уничтожения вражеского военного потенциала во всех проявлениях.

Мы продолжаем эту работу. Не вся работа может быть публичной и не вся работа заслуживает информационного распространения в тот момент, как она осуществляется. К этому нужно относиться с пониманием, – отметила Гуменюк.

Она напомнила, что Украина не первый год в условиях гибридной войны, поэтому нужно ориентироваться на официальные источники, которые знают о боевой работе и всегда предоставляют оперативную информацию по ее целесообразности.

Сегодня мы можем сказать, что россияне очень часто используют информационное пространство для оправдания своих преступлений, они находят повод объяснить, почему они бомбят правый берег, почему они уничтожают населенные пункты управляемыми авиационными бомбами, которые оставляют шестиметровые воронки. Это их оправдание, что они делают, потому что им страшно. На самом деле, боевая работа наших сил проводится планово, с освещением в возможном и целесообразном смысле нами осуществляется оперативно. Поэтому, доверяйте, пожалуйста, тем достоверным источникам, которые об этом извещают, потому что знают об этой работе, - отмечает руководитель пресс-службы ОК "Юг".

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