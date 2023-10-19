Украинские военные по результатам контрнаступления в Запорожской области в течение суток продвинулись на расстояние до 400 метров в районе Вербового.

Что известно об успехах контрнаступления ВСУ в Запорожской области

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны на Таврическом направлении Александра Штупуна, украинским военным удалось продвинуться на расстояние до 400 метров в районе Вербового.

При этом украинские военные продолжают продвижение в направлении оккупированного российской армией Мелитополя.

Украинские бойцы имеют частичный успех юго-западнее села Вербовое в Запорожской области.

Что известно об успехах ВСУ на юге Украины

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, заявления аналитиков из Института изучения войны (ISW) об изменениях в линии разграничения на левом берегу Днепра в Херсонской области являются сугубо их предположением и видением развития событий.

Следует понимать и ориентироваться в общественном пространстве. Если мы говорим о боевых действиях, то лучше военных знают только военные. Непосредственно те, кто задействован в этих операциях, - объяснила Гуменюк. Поделиться

По ее словам, боевая работа украинских военных всегда направлена на разные направления с целью уничтожения вражеского военного потенциала во всех проявлениях.

Мы продолжаем эту работу. Не вся работа может быть публичной и не вся работа заслуживает информационного распространения в тот момент, как она осуществляется. К этому нужно относиться с пониманием, – отметила Гуменюк. Поделиться

Она напомнила, что Украина не первый год в условиях гибридной войны, поэтому нужно ориентироваться на официальные источники, которые знают о боевой работе и всегда предоставляют оперативную информацию по ее целесообразности.