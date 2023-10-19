Украинские военные по результатам контрнаступления в Запорожской области в течение суток продвинулись на расстояние до 400 метров в районе Вербового.
Что известно об успехах контрнаступления ВСУ в Запорожской области
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны на Таврическом направлении Александра Штупуна, украинским военным удалось продвинуться на расстояние до 400 метров в районе Вербового.
При этом украинские военные продолжают продвижение в направлении оккупированного российской армией Мелитополя.
Украинские бойцы имеют частичный успех юго-западнее села Вербовое в Запорожской области.
Что известно об успехах ВСУ на юге Украины
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, заявления аналитиков из Института изучения войны (ISW) об изменениях в линии разграничения на левом берегу Днепра в Херсонской области являются сугубо их предположением и видением развития событий.
По ее словам, боевая работа украинских военных всегда направлена на разные направления с целью уничтожения вражеского военного потенциала во всех проявлениях.
Она напомнила, что Украина не первый год в условиях гибридной войны, поэтому нужно ориентироваться на официальные источники, которые знают о боевой работе и всегда предоставляют оперативную информацию по ее целесообразности.
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