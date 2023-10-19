Изобретательность ВСУ ставит под угрозу способность РФ защитить Крымский мост — разведка Британии

В британской разведке считают, что способность России защитить Крымский мост в дальнейшем будет находиться под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности.

Изобретательность ВСУ ставит под угрозу способность РФ защитить Крымский мост.

Разведчики приводят сообщения вице-премьер-министра РФ Марата Хуснуллина 14 октября, в котором говорится, что повреждения на Крымском мосту, возникшие в результате удара Украины в июле, якобы «были ликвидированы досрочно».

Сообщается, что, несмотря на то, что мост полностью функционирует, его использование остается ограниченным из-за мер, введенных после первой украинской атаки в октябре 2022 года, поскольку грузовики и топливо продолжают перевозить паромами.

По данным отчета, Крымский мост будет оставаться для РФ «жизненно важным звеном» в поддержке оккупации Крыма и российских военных на юге Украины.

Разведчики подчеркивают, что сейчас мост приносит значительную нагрузку на безопасность РФ, поскольку требует защиты во многих сферах, в частности, использования систем противовоздушной обороны и экипажей, которые могли бы быть развернуты в другом месте.

Что известно о Крымском городе

19-километровый Крымский мост через Керченский пролив является единственным прямым сообщением между транспортной сетью России и Крымским полуостровом.

Он состоит из отдельного дорожного и железнодорожного пути, поддерживаемых бетонными сваями.

Сооружение было построено фирмой Аркадия Ротенберга, близкого соратника и бывшего партнера Путина по дзюдо и обошлась в 3,6 миллиарда долларов США.

Мост стал основным маршрутом поставок для российских войск после вторжения РФ в Украину.