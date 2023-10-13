В Нидерландах наказали четыре компании, помогавшие РФ строить Крымский мост

Прокуратура Нидерландов наказала четыре голландских компании и восемь человек за нарушение санкций ЕС против России в период с 2014 по 2017 год. Они помогали России в строительстве моста в Крым.

Голландские компании помогали РФ строить Крымский мост

Прокуратура страны сообщила, что восемь человек были приговорены к общественным работам сроком от 20 до 60 часов, а компании уплатили штрафы на общую сумму 160 000 евро.

Компании, вовлеченные в строительство Крымского моста, поставляли машины, детали машин и другие услуги.

Крымский мост был построен частично благодаря использованию голландских знаний и опыта, добавили в прокуратуре. Поделиться

Одна компания извлекла выгоду от поставки запрещенных товаров и услуг в размере 71 330 евро, эта сумма была конфискована голландским прокурором.

В прокуратуре не назвали причастных компаний.

Что известно про Крымский мост

19-километровый Крымский мост через Керченский пролив является единственным прямым сообщением между транспортной сетью России и Крымским полуостровом.

Он состоит из отдельного дорожного и железнодорожного пути, которые поддерживаются бетонными сваями.

Сооружение было построено фирмой Аркадия Ротенберга, близкого соратника и бывшего партнера Путина по дзюдо и обошлось в 3,6 миллиарда долларов США.

Мост стал основным маршрутом поставок для российских войск после вторжения РФ в Украину.