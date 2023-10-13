У Нідерландах покарали чотири компанії, які допомагали РФ будувати Кримський міст
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У Нідерландах покарали чотири компанії, які допомагали РФ будувати Кримський міст

Кримський міст
Джерело:  Reuters

Прокуратура Нідерландів покарала чотири голландські компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 рік. Вони допомагали Росії в будівництві мосту до Криму.

Голландські компанії допомагали РФ будувати Кримський міст

Прокуратура країни повідомила, що вісім осіб були засуджені до громадських робіт на строк від 20 до 60 годин, а компанії сплатили штрафи на загальну суму 160 000 євро.

Компанії, залучені до будівництва Кримського мосту, постачали машини, деталі машин та інші послуги.

Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань і досвіду, - додали в прокуратурі.

Одна компанія отримала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг в розмірі 71 330 євро, ця сума була конфіскована голландським прокурором.

У прокуратурі не назвали причетних компаній.

Що відомо про Кримський міст

19-кілометровий Кримський міст через Керченську протоку є єдиним прямим сполученням між транспортною мережею Росії та Кримським півостровом.

Він складається з окремої дорожньої та залізничної колії, які підтримуються бетонними палями.

Споруда була побудована фірмою Аркадія Ротенберга, близького соратника та колишнього партнера Путіна по дзюдо та коштувала 3,6 мільярда доларів США.

Міст став основним маршрутом постачання для російських військ після вторгнення РФ в Україну.

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