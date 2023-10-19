Винахідливість ЗСУ ставить під загрозу здатність РФ захистити Кримський міст — розвідка Британії

У британській розвідці вважають, що здатність Росії захистити Кримський міст надалі перебуватиме під загрозою через винахідливість українських військових та служб безпеки.

Винахідливість ЗСУ ставить під загрозу здатність РФ захистити Кримський міст

Розвідники наводять повідомлення віцепрем'єр-міністра РФ Марата Хуснулліна 14 жовтня, у якому йдеться, що пошкодження на Кримському мосту, які виникли внаслідок удару України в липні, нібито «були ліквідовані достроково».

Повідомляється, що незважаючи на те, що міст повністю функціонує, його використання залишається обмеженим через заходи, введені після першої української атаки в жовтні 2022 року, оскільки вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами.

За даними звіту, Кримський міст залишатиметься для РФ «життєво важливою ланкою» в підтримці окупації Криму та російських військових на півдні України.

Розвідники підкреслюють, що зараз міст приносить значне навантаження на безпеку РФ, оскільки вимагає захисту у багатьох сферах, зокрема використання систем протиповітряної оборони та екіпажів, які могли б бути розгорнуті в іншому місці.

Що відомо про Кримський міст

19-кілометровий Кримський міст через Керченську протоку є єдиним прямим сполученням між транспортною мережею Росії та Кримським півостровом.

Він складається з окремої дорожньої та залізничної колії, які підтримуються бетонними палями.

Споруда була побудована фірмою Аркадія Ротенберга, близького соратника та колишнього партнера Путіна по дзюдо та коштувала 3,6 мільярда доларів США.

Міст став основним маршрутом постачання для російських військ після вторгнення РФ в Україну.