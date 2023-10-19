ЗСУ мають успіхи у просуванні в районі Вербового — спікер ОК Таврія

Українські військові за результатами контрнаступу у Запорізькій області протягом доби просунулись на відстань до 400 метрів в районі Вербового.
Що відомо про успіхи контрнаступу ЗСУ у Запорізькій області
За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони на Таврійському напрямку Олександра Штупуна, українським військовим вдалось просунутись на відстань до 400 метрів в районі Вербового.
При цьому українські військові продовжують просування у напрямку окупованого злочинною російською армією Мелітополя.
Українські бійці мають частковий успіх на південний захід від села Вербове в Запорізькій області.
Що відомо про успіхи ЗСУ на півдні України
За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, заяви аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW) про зміни у лінії розмежування на лівому березі Дніпра на Херсонщині є суто іхнім припущенням та баченням розвитку подій.
За її словами, бойова робота українських військових завжди спрямована на різні напрямки із метою знищення ворожого військового потенціалу в усіх проявах.
Вона нагадала, що Україна не перший рік в умовах гібридної війни, тому потрібно орієнтуватись на офіційні джерела, які знають про бойову роботу та завжди надають оперативну інформацію згідно її доцільності.
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