ЗСУ мають успіхи у просуванні в районі Вербового — спікер ОК Таврія

Українські військові за результатами контрнаступу у Запорізькій області протягом доби просунулись на відстань до 400 метрів в районі Вербового.

Що відомо про успіхи контрнаступу ЗСУ у Запорізькій області

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони на Таврійському напрямку Олександра Штупуна, українським військовим вдалось просунутись на відстань до 400 метрів в районі Вербового.

При цьому українські військові продовжують просування у напрямку окупованого злочинною російською армією Мелітополя.

Українські бійці мають частковий успіх на південний захід від села Вербове в Запорізькій області.

Що відомо про успіхи ЗСУ на півдні України

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, заяви аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW) про зміни у лінії розмежування на лівому березі Дніпра на Херсонщині є суто іхнім припущенням та баченням розвитку подій.

Треба розуміти і орієнтуватися в суспільному просторі. Якщо ми говоримо про бойові дії, то краще за військових, знають тільки військові. Безпосередньо ті, хто задіяні в цих операціях, - пояснила Гуменюк. Поширити

За її словами, бойова робота українських військових завжди спрямована на різні напрямки із метою знищення ворожого військового потенціалу в усіх проявах.

Ми продовжуємо цю роботу. Не вся робота може бути публічною і не вся робота заслуговує інформаційного поширення в той самий момент, як вона здійснюється. До цього треба ставитись з розумінням, - зазначила Гуменюк. Поширити

Вона нагадала, що Україна не перший рік в умовах гібридної війни, тому потрібно орієнтуватись на офіційні джерела, які знають про бойову роботу та завжди надають оперативну інформацію згідно її доцільності.