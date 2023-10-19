ЗСУ мають успіхи у просуванні в районі Вербового — спікер ОК Таврія
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ мають успіхи у просуванні в районі Вербового — спікер ОК Таврія

Бронетехніка ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Українські військові за результатами контрнаступу у Запорізькій області протягом доби просунулись на відстань до 400 метрів в районі Вербового. 

Що відомо про успіхи контрнаступу ЗСУ у Запорізькій області

За інформацією керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони на Таврійському напрямку Олександра Штупуна, українським військовим вдалось просунутись на відстань до 400 метрів в районі Вербового.

При цьому українські військові продовжують просування у напрямку окупованого злочинною російською армією Мелітополя.

Українські бійці мають частковий успіх на південний захід від села Вербове в Запорізькій області.

Що відомо про успіхи ЗСУ на півдні України

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, заяви аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW) про зміни у лінії розмежування на лівому березі Дніпра на Херсонщині є суто іхнім припущенням та баченням розвитку подій.

Треба розуміти і орієнтуватися в суспільному просторі. Якщо ми говоримо про бойові дії, то краще за військових, знають тільки військові. Безпосередньо ті, хто задіяні в цих операціях, - пояснила Гуменюк.

За її словами, бойова робота українських військових завжди спрямована на різні напрямки із метою знищення ворожого військового потенціалу в усіх проявах.

Ми продовжуємо цю роботу. Не вся робота може бути публічною і не вся робота заслуговує  інформаційного поширення в той самий момент, як вона здійснюється. До цього треба ставитись  з розумінням, - зазначила Гуменюк.

Вона нагадала, що Україна не перший рік в умовах гібридної війни, тому потрібно орієнтуватись на офіційні джерела, які знають про бойову роботу та завжди надають оперативну інформацію згідно її доцільності.

Сьогодні ми можемо сказати, що росіяни дуже часто використовують інформаційний простір для виправдування своїх злочинів, вони знаходять привід пояснити, чому вони бомблять правий берег, чому вони нищать населені пункти керованими авіаційними бомбами, які залишають по собі шестиметрові вирви. Це їх виправдовування, що вони це роблять, тому що їм страшно. Насправді бойова робота наших сил проводиться планово, з висвітленням в можливому і доцільному сенсі нами здійснюється оперативно. Тому, довіряйте, будь ласка, тим достовірним джерелам, які про це сповіщають, бо знають про цю роботу, - наголошує керівниця пресслужби ОК “Південь”.

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