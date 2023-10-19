Морпіхи ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра та зайняли позиції ворога
Категорія
Україна
Дата публікації

Морпіхи ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра та зайняли позиції ворога

ЗСУ
Джерело:  ISW

Підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

Морпіхи ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра та зайняли позиції ворога

На геолокованих експертами ISW кадрах, опублікованих 18 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від міста Херсон та 3 км від річки Дніпро) та до Пойми (11 км на схід від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро).

За даними росЗМІ, дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра та прорвали російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину Піщанівки.

Занепокоєння військового керівництва РФ здатністю військ відбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро може бути частково пов'язане зі станом російського угрупування військ на лівому березі. Російське командування останніми місяцями залучило відносно більшу кількість елітних підрозділів з херсонського напряму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Херсонщині 

За інформацією представників британської військової розвідки, українським військовим вдалось розширити плацдарм в районі Антонівського мосту і зараз ЗСУ здійснюють рейди на окуповані території на лівому березі Дніпра і створюють невеликі плацдарми на нових ділянках.

Крім того, в гирлі Дніпра продовжується активна боротьба за контроль над невеликими островами.

Російське командування стоїть перед дилемою: зміцнювати цей напрямок чи розгортати війська в районах основних контрнаступальних операцій України, далі на схід, - йдеться у звіті британської розвідки.

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