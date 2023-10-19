Подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки Херсонской области.

Морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага

На геолокированных экспертами ISW кадрах, опубликованных 18 октября, видно, что украинские войска продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и к Пойме (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

По данным росСМИ, две украинские "штурмовые группы" высадились на восточном берегу Днепра и прорвали российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. Сообщается, что по состоянию на 18 октября оккупанты контролируют только южную часть Песчановки.

Беспокойство военного руководства РФ способностью войск отразить потенциальную украинскую наступательную операцию через Днепр может быть частично связано с состоянием российской группировки войск на левом берегу. Российское командование в последние месяцы привлекло относительно большее количество элитных подразделений по херсонскому направлению для поддержки оборонных операций в Запорожской области.

Что известно об успехах ВСУ в Херсонской области

По информации представителей британской военной разведки, украинским военным удалось расширить плацдарм в районе Антоновского моста и сейчас ВСУ совершают рейды на оккупированные территории на левом берегу Днепра и создают небольшие плацдармы на новых участках.

Кроме того, в устье Днепра продолжается активная борьба за контроль над небольшими островами.