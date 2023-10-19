Залужний спланував дії ЗСУ в районі Авдіївки та Куп'янська — відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав позиції українських військових в районі Авдіївки на Донеччині та Куп'янська - на Харківщині і спланував із командуванням подальші дії.
Що відомо про роботу Залужного на Куп’янському та Авдіївському напрямках
Головнокомандувач української армії здійснив візит на позиції українських військових в районі Авдіївки та Куп’янська.
Він зазначив, що під час атак російські військові злочинці активно використовують штурмові підрозділи та велику кількість бронетехніки, при цьому використовуючи авіацію та артилерію.
Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.
Що відомо про ситуацію на Куп’янському напрямку
Також Залужний провів роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах.
Залужний подякував кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну.
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