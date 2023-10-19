Залужний спланував дії ЗСУ в районі Авдіївки та Куп'янська — відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав позиції українських військових в районі Авдіївки на Донеччині та Куп'янська - на Харківщині і спланував із командуванням подальші дії.

Що відомо про роботу Залужного на Куп’янському та Авдіївському напрямках

Головнокомандувач української армії здійснив візит на позиції українських військових в районі Авдіївки та Куп’янська.

На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто, - йдеться у його повідомленні. Поширити

Він зазначив, що під час атак російські військові злочинці активно використовують штурмові підрозділи та велику кількість бронетехніки, при цьому використовуючи авіацію та артилерію.

Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

З командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів, - наголосив Залужний. Поширити

Що відомо про ситуацію на Куп’янському напрямку

Також Залужний провів роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах.

Залужний подякував кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну.