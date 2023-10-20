ВСУ проводят более масштабные операции на левобережье Херсонщины — отчет аналитиков

Какая ситуация на левом берегу Херсона

Институт изучения войны оценивает, что украинские действия на левом берегу Днепра в Херсонской области кажутся масштабнее, чем тактические рейды, которые были ранее.

Российские источники также обсуждают более масштабные, чем обычно, украинские наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 19 октября.

Известный российский военный блоггер, инициировавший российскую дискуссию об украинских штурмах на восточном берегу 18 октября, заявил 19 октября, что две украинские диверсионно-разведывательные группы украинской морской пехотной бригады переправились через реку Днепр, разбили российские войска в этом районе и завоевали. (30 км восточнее г. Херсона и примерно 2 км в глубь материка от береговой линии р. Днепр).

Он также утверждал, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы на окраины села, но отметил, что украинские войска все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.

Другой российский военный блоггер заявил, что украинские войска в атаках на Крынки использовали больше живой силы, чем в предыдущих атаках.

Несколько российских источников, в том числе оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо, утверждали, что россиянам удалось отбросить украинские войска из района Пойма-Песчановка-Подстепное (15 км к востоку от Херсона) к берегу реки Днепр и к позициям под Антоновским железнодорожным мостом. Как они утверждают, украинские силы пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами России.

Украинский Генштаб также признал украинские операции на восточном берегу и сообщил 19 октября, что российская авиация нанесла удары по Песчановке, имея в виду, что украинские силы действуют в городе.

Российские войска готовятся обороняться на левом берегу Днепра

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска активно обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на восточном (левом) берегу Днепра.

Российские войска заложили по меньшей мере три минных поля вблизи Каховки (65 км северо-восточнее Херсона) и Малокаховки (61 км северо-восточнее Херсона) и быстро восстанавливают Керченский мост, чтобы поддержать материально-техническое обеспечение российских войск на юге Украины зимой, – отметил обозреватель. Поделиться

Общая численность обороняющихся на этом направлении российских войск составляет чуть более 75 тысяч человек, включая мобилизованных украинцев из оккупированных Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, российское военное командование формирует на крымском направлении новые подразделения из мобилизованных.