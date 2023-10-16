РФ готовится к боям в Херсонской области. Украинские партизаны в Крыму озвучили новое предупреждение

Украинские партизаны движения «АТЕШ» в Крыму сообщают, что РФ готовится к активным боям в Херсонской области. Ранее в Крыму было замечено движение военной техники.
Россияне активно готовятся к боям в Херсонской области
Агент «АТЕШ» в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.
Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.
В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое.
Что известно о российской технике в Крыму
Ранее АТЕШ сообщал, что его агенты зафиксировали перемещение старой российской техники через станцию Евпаторную в Крыму.
Оккупанты перевозили большую колонну техники, состоящую из МТ-ЛБ, САУ и Уралов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-