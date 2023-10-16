РФ готовится к боям в Херсонской области. Украинские партизаны в Крыму озвучили новое предупреждение
Категория
Украина
Дата публикации

РФ готовится к боям в Херсонской области. Украинские партизаны в Крыму озвучили новое предупреждение

АТЕШ
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Источник:  АТЕШ

Украинские партизаны движения «АТЕШ» в Крыму сообщают, что РФ готовится к активным боям в Херсонской области. Ранее в Крыму было замечено движение военной техники.

Россияне активно готовятся к боям в Херсонской области

Агент «АТЕШ» в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.

Поэтому они начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях.

Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.

В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое.

Мы сделаем все, чтобы эта техника не доехала до места назначения! Наши агенты продолжают извлекать информацию о деятельности и планах врага. Рашисты не удержатся на украинской земле!

Что известно о российской технике в Крыму

Ранее АТЕШ сообщал, что его агенты зафиксировали перемещение старой российской техники через станцию Евпаторную в Крыму.

Оккупанты перевозили большую колонну техники, состоящую из МТ-ЛБ, САУ и Уралов.

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