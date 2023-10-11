Партизаны АТЕШ нашли в Крыму склад топлива российских оккупантов – фото
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны АТЕШ нашли в Крыму склад топлива российских оккупантов – фото

АТЕШ
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Источник:  АТЕШ

Партизаны продолжают раскрывать места дислокации окупантов в Крыму. В частности, они нашли склад подвоза топлива армии РФ.

Партизаны обнаружили склад с топливом окупантов

Как отмечается, партизаны АТЕШ обнаружили склад горюче-смазочных материалов в пгт Советский.

Там находится около 8 автоцистерн. Во время наблюдения партизаны заметили периодический подвоз топлива.

В пгт Советский обнаружен состав горюче-смазочных материалов на улице Первомайская. АТЕШ продолжает наблюдение и готовит полуостров к деоккупации, – говорится в сообщении.

Какая ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Также в оккупированной Евпатории партизаны зафиксировали разгрузку оккупантами "Град-1".

Ранее партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые строят оккупанты, боясь контрнаступления ВСУ. Они обнаружили секретные позиции и огневые точки.

После удара по штабу Черноморского флота РФ россияне боятся опрокидывать военные катера по морю. Поэтому выбрали другой способ – перевозят их на грузовиках.

Напомним, 22 сентября около 12:00 Силы обороны атаковали штаб командования Черноморского флота РФ.

В Минобороны РФ заявили о сбитии 5 ракет и без вести пропавшего одного оккупанта в результате удара по штабу.

На следующий день начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16 человек, среди которых есть российские генералы.

25 сентября ССО сообщили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера, среди них командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Еще 105 окупантов получили ранения.

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