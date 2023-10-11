Партизани АТЕШ знайшли у Криму склад палива російських окупантів — фото

Партизани продовжують розкривати місця дислокації окупантів у Криму. Зокрема вони знайшли склад підвезення палива армії РФ.

Партизани виявили склад з паливом окупантів

Як зазначається, партизани АТЕШ виявили склад пально-мастильних матеріалів у смт Радянський.

Там знаходиться близько 8 автоцистерн. Під час спостереження партизани помітили періодичне підвезення палива.

У смт Радянський виявлено склад пально-мастильних матеріалів на вулиці Першотравнева. «АТЕШ» продовжує спостереження та готує півострів до деокупації, – йдеться в повідомленні. Поширити

Яка ситуація в Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Також в окупованій Євпаторії партизани зафіксували розвантаження окупантами "Град-1".

Раніше партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують окупанти, боячись контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

Після удару по штабу Чорноморського флоту РФ росіяни бояться перекидати військові катери морем. Тому обрали інший спосіб - перевозять їх на вантажівках.

Нагадаємо, 22 вересня близько 12.00 Сили оборони атакували штаб командування Чорноморського флоту РФ.

У Міноборони РФ заявили про збиття 5 ракет і безвісти зниклого одного окупанта внаслідок удару по штабу.

Наступного дня начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що загинуло щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16 осіб, серед яких є російські генерали.

25 вересня ССО повідомили, що у результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов. Ще 105 окупантів отримали поранення.