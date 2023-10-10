Армія РФ у Криму стягує до лінії фронту рідкісні "Гради" — фото

Росія стягує до лінії фронту рідкісні "Гради"

В окупованій Євпаторії партизани зафіксували розвантаження окупантами "Град-1".

Наш агент зафіксував розвантаження 9К55 "Град-1" з вантажних вагонів відкритого типу на Ж/Д станції "Євпаторія-товарна, - йдеться в повідомленні. Поширити

Пізніше, як уточнюють партизани, була зафіксована підготовка до транспортування реактивних систем до лінії фронту.

Як кажуть в "Атеші", всього "Град-1" було випущено не більше 600 екземплярів з 1976 року. Партизани вважають, що завдяки систематичному знищенню українськими силами нових екземплярів реактивних систем залпового вогню окупантів російське командування зважилося на залучення до бойових дій рідкісних представників сімейства "Град".

Все це вказує на нездатність російського ВПК вести тривалі бойові дії, - констатують в "Атеш". Поширити

Яка ситуація в Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Раніше партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують окупанти, боячись контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

Після удару по штабу Чорноморського флоту РФ росіяни бояться перекидати військові катери морем. Тому обрали інший спосіб - перевозять їх на вантажівках.

Нагадаємо, 22 вересня близько 12.00 Сили оборони атакували штаб командування Чорноморського флоту РФ.

У Міноборони РФ заявили про збиття 5 ракет і безвісти зниклого одного окупанта внаслідок удару по штабу.

Наступного дня начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що загинуло щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16 осіб, серед яких є російські генерали.

25 вересня ССО повідомили, що у результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов. Ще 105 окупантів отримали поранення.